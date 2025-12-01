年末年始の特別警戒にあわせ、マラソン日本代表の小林香菜選手を特別防犯支援官に迎えて、パトロールの出発式が行われました。



県警は毎年、年末年始にかけ交通事故や犯罪を防ごうと、パトロールや交通取り締まりを強化する特別警戒を行っています。



初日の12月1日はパトロールの出発式が行われ、県警に特別防犯支援官を委嘱された、東京世界陸上女子マラソン日本代表の小林香菜選手が、警察や防犯ボランティアら約100人を前に警戒宣言を行いました。





（特別防犯支援官・小林香菜 選手）「安全で安心な徳島県の実現のため、年末年始特別警戒の開始をここに宣言します」出発式に続いて、さっそく一行はパトロールに出発しました。このあと、小林選手は徳島市の金融機関を訪れ、職員らに特殊詐欺被害の防止などについて、協力を呼びかけました。（特別防犯支援官・小林香菜 選手）「電話やSNSでのお金の話にはまず詐欺を疑って下さい」「交通事故未然防止のため夕暮れ時には、反射材の着用や早めのライト点灯を心がけていただきますよう、お願いいたします」年末年始特別警戒は、2026年1月10日まで行われます。