実親が引き起こすトラブル！新築ハイの母が「勝手に訪問日決定」でモヤモヤ大爆発【ママリ】

実母への対応にさまざまな声が

「新居を見に行く」と言い、勝手に日時を決めてきた…という、実母。そんな実母に投稿者さんは「モヤモヤしている」そうです。家は完成したものの、まだ、引き渡し前でカギももらっていない状態だそう。しかし、「祖母に見せたいから」と、おかまいなしに予定を決めてきた実母に対し、思わず「なぜ待てない？」と思ってしまったといいます。

実母がめんどくさいです。

うちの新築が建って、まだ鍵渡しはされていない状態です。



今日初めて中を見せてもらえたのですが、私たち夫婦と娘の3人で見に行き、写真を実母に送りました。



そしたら、明後日仕事休みだから見に行きたいと。

90歳の祖母も連れて。

もうおばあちゃんは杖がないと歩くの大変だし、床は新しいから滑るし、家具ももちろんないので捕まったり座ったりもできません。



私は家具が入ってからおばあちゃんは呼んだ方がいいと言ってるのですが、長居はしません。とか意味不明なLINEがきます。



おばあちゃんは別に家具が入ってからでいいと言うと思います。ただ実母が自分の母親にも見せたいだけだと思います。

気持ちは分かるのですが、受け渡し前の傷や損傷はハウスメーカー負担になると言われたので、必要以上に人を入れるのは迷惑だと思うし、そもそもなぜ待てない？自分の家でもなければ支援があるわけでもないのに。

と思ってしまいます。



母は来る気満々です。

しかも明後日の10時とか勝手に時間まで指定してきて。

そもそも鍵がないから聞いてみないとわからないって言ってるのに。



はぁ。疲れます。母のこういうところ無理です。 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんが新居の写真を送ったところ、実母が勝手に日程を決め、「祖母と一緒に行く」と言い出したといいます。



まだ、引き渡し前でカギも手元にない状況では、さすがに困ってしまいますよね。



また、祖母は杖が必要とのことで、安心して歩ける環境が整ってからの方が、落ち着いて案内できますよね。万が一、室内でつまずいたり、キズをつけてしまったりとトラブルが起こる可能性を考えると、引き渡し前の訪問はさけたい気持ちになるのも当然かもしれません。

話の通じない実母にモヤモヤ…

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

めっちゃ自己中なんですね🙄

どうにかして諦めさせないと引っ越してからも面倒くさそうですね💧 出典：

qa.mamari.jp

きっぱり無理って言わないとそう言う人には通じないです…。



うちの母もそう言う感じなんですが、もう、「絶対無理！仮に来て傷つけたら修繕費用全部払ってくれるの？それに契約者以外無理なんだってば」くらい言わないとまじで通じないですよ😥



家具が入ってからおばあちゃんは呼んだほうがいいみたいな言い方じゃ、実母さんにとってはやんわりした拒否すぎて絶対伝わってないです 出典：

qa.mamari.jp

家族以外に見せるのは無理らしい。断られた！で通していいと思います！ 出典：

qa.mamari.jp

実母の要望を受け入れた方が、その場は丸く収まるかもしれません。ですが、一度、前例を作ってしまうと、これからも要望どおりになると思い込み、今後、投稿者さんが負担を感じてしまいそうですよね。



だからこそ、引き渡し後に来てもらうことを丁寧に伝えた方が安心なのかもしれません。



とはいえ、「こちらの都合を分かってほしい」という言い方では、なかなか気持ちが届かないこともあります。そんなときは、「まだ、引き渡し前でメーカーから立ち入りは控えてほしいと言われていて…」と、第三者の事情として伝えるのも一つの方法です。



もし、何かあった場合の対応が複雑になることも踏まえ、引き渡し後の方が安心だと説明できると、実母も受け止めやすくなるかもしれません。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）