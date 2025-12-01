夫のゲーム課金【16万円】許せない→誓約書を書かせても消えない怒りに「考えられない」「実家帰ります」【ママリ】

夫がゲームに16万円も課金していたことが発覚

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

旦那がゲームに16万も課金してました。

私に内緒でクレジットをきっていたようです。



これからマイホームを購入する予定で、子供にもお金がかかる、ましてや今二人目を妊娠していて私のアルバイトもシフトを減らしたばかり………



ゲームに課金する神経が分かりません…

なにも手元にのこらない、経験にも思い出にもならない。

何のためにゲームなんかにお金を使うのか……



今後このようなことがないように話し合い、これまでよりももっと細かく正確にお金の管理をすることになって、課金はもう2度としないと誓約書も書かせました。



話はこれっきり。と仲直りしましたが



とてもモヤモヤします。

やっぱり心の底からは許せません。 出典：

投稿者さんは、夫の高額課金に驚き怒りを感じつつも、話し合いを経て解決しようとする姿勢が見られます。しかし、心の底から許せないという感情が残っていることがわかります。

ママリユーザーからさまざまな声

この投稿に対し、さまざまな声が届きました。

うちの旦那も20万くらい課金していました😭



考えられないですよね(。>д<)



お小遣い三万円から一万五千円に減らして貰い、かれこれ五年経ちこれからも今の金額で良いと言ってくれているのでモヤモヤは晴れつつあります☺ 出典：

この方も同様に高額課金に悩まされた経験を持つようです。お小遣いを減らすことで、夫婦間のルールを見直し、解決の糸口を見つけたようです。

これからお金かかってくるのに16万も課金するなんてあり得ません⤵️



（中略）

優しいですね💦❤️



私ならしばらく実家帰ります😂💦 出典：

こちらのユーザーは、課金額の多さに驚愕しつつも、投稿者の対応を称賛しています。夫婦の問題に直面した際の一時的な距離の取り方も考え方の一つと言えます。

わたしも少額ですが課金したことあるので気持ちはわかりますが、、やってる時は、期間限定で安くアイテム買えたり買いたくなる衝動に駆られるんですが今やそのゲームもうしてなくて消しましたけど、今でも後悔します😱

でも、そのいまの状況でその額って現実見えてなさすぎです。

次、課金したらゲーム消すからっていうたらどうですか？ 出典：

こちらのユーザーは、課金の衝動に理解を示しつつも、現状の問題点を指摘し、具体的な対策を提案しています。ゲーム自体を削除するという強硬手段も一つの方法と言えます。



夫の高額課金問題は、多くの家庭で共感を呼ぶ問題です。ママリのユーザーたちは、さまざまな方法でこの問題に対応してきたことがわかります。夫婦間の信頼を築き直すためには、しっかりとした話し合いやルールの設定が必要です。



お金の使い方に対する価値観を共有し、より良い家庭環境を築くために、夫婦で協力して乗り越えていけるとよいですね。

夫が高級車を欲しがる…投稿者さんの悩み

旦那さんが欲しい車がある場合、皆さんすんなり受け入れてますか？



うちの旦那は中古でいいのでベンツが欲しいらしく、かれこれ5年言い続けられてます。(貯金は300万あるかないかなので買うならローンです)



私としては購入してもローン、維持費も高い、中古で400～と高額なので新車買えるやん、、とメリットが感じられません。



今は旦那の給料だけで贅沢はできませんが生活できており、もうすぐ私がパートに復帰するので、そしたら＋6万余裕ができます。(下の子の保育料、学費保険差し引いての額です)



私としては子どもの学費を払い終わってから買えばと言ってるのですが拒否。どうしても欲しいならと一度許可しましたが、一台だけではなく今後もダメになった時はベンツに乗り換えていくつもりというのを知り、呆れています。



そして、いずれは正社員になってと言われており、家族の為の旅行や子ども、貯金の為に正社員になるのであれば家事と育児と仕事の両立を頑張れますが、旦那のベンツ代に1円も費やしたくないです。



共働きの皆さんどのように家計管理してますか？

また、似たような環境の方何か条件をつけて車を買わせましたか？ 出典：

家計や将来の計画を考えると、今高級車を購入することに納得がいかない投稿者さん。夫が妻のパート代や、その後正社員になったときの収入をあてにしていることにもイライラしていることがうかがえます。



ママたちからはさまざまな意見が寄せられました。

まずは家計状況を共有！2人で正しく理解した上で決断して

家計に関する夫婦のすれ違い。投稿者さんのモヤモヤ感に対し、ママリユーザーからはさまざまな声が寄せられました。

共働きです。



家計管理は特にしてませんが、夫が住宅ローン、光熱費、保育料、車のローン

私が食費、残ったのを貯金に回してます。



我が家も夫が高級車を欲しがり購入しました。でも、夫がローンを払っているのでまあ、許せてます。 出典：

夫がローンを負担しているため、特に家計に影響しなかったという体験談す。ベンツを買うこと自体が問題なのではなく、誰が負担しているかが大事ですよね。



投稿者さんの場合は夫の収入から高級車分のお金を捻出するのが難しいよう。その場合は断固反対の姿勢を貫いたという方もいました。

買わせないですよ！身の丈に合ってない車ならもちろん反対します！😂



うちもベンツだのレクサスだの言ってますが、完全無視です😤 出典：

夫が高級車をどんなに欲しがっても無視してしまうという意見。経済的に無理が出るなら、夫の意見を受け入れられないこともあるでしょう。



一方、夫の納得感を重視するために、一度ディーラーに話を聞くという手を提案する方もいました。

旦那さんに、車のために正社員になる、は100%ないと伝えた上で、ディーラー行ってどのくらい維持にかかるのか聞かないと現実的に考えられないと言って連れてくといいと思います✨ 出典：

維持費などの現実を夫にしっかり理解させることが重要ですね。高級車の維持には予想以上のコストがかかるため、実際にディーラーで話を聞いてみるのも一案です。



結果としてお金の問題で今は難しいとしても、明確な目標がわかることで夫のやる気が上がるのでは？という声もありました。

年収も上がっているなら、働くモチベーションにもなるかもしれません✨



ただ、交通費会社でどれくらい出て、足出しはどれくらいになるのか…燃費調べて計算は絶対いるかと思います😭 出典：

確かに、夫が車を持つために働く意欲が高まるなら、ポジティブな側面もあるかも。



しかし、どんぶり勘定や想像だけで維持費を計算するのはNG。現実ラインを見極めたうえで、収入と照らし合わせて考えることが大事ですね。

夫のモチベーションは気にしつつ、現状を鑑みて冷静に判断すべき

さまざまな声をうけて、投稿者さんは夫と高級車について詳しく話し合いたいと感じたようです。

ベンツを目標に仕事は頑張って年収も上がってはいます。



ただこちらを正社にしてその収入を当てにしようとはしてるので…🥲そこは反対した方がいいですよね。



(中略)



条件は絶対つけた方がよさそうですね。参考にさせて頂きます❗️ 出典：

投稿者さんも、夫が目標を持って頑張るのは良いこととしながらも、自分の収入をあてにされることには納得できない様子。最終的には、購入に際してしっかりとした条件をつけることが重要だという結論に至ったようです。



夫の夢と現実的な家計管理のバランスをどう取るかが課題。夫婦ともに納得できる形で、お互いに無理をしない結論が見いだせたらいいですよね。

スネたとはいえ、連絡を無視するのって大人げない

バカ旦那。旅行に行く予定だったのが朝から夫婦ケンカして、「オレは行かない」と言うので、置いて出かけました。

予約した電車の時間があるので先に電車に乗り、後から連絡しましたが無視されてます。



そもそもケンカの発端は、こっちが忙しく出かける準備してるのに、自分は一人でソファに寝ころびながら、「洗濯物畳んでないからやってけよ」と言われたことでした。



洗濯物畳むのは確かに私の仕事かもしれませんが、旅行の手配から子供の持ち物、出掛ける準備（食事、歯磨き、片付けなど）も全部バタバタやってるのに、自分は何一つ動かず上から命令して来たのでイラッとして言い返してしまいました。 出典：

前々から計画をしていた旅行とはいえ、子どもがいる場合、旅行の荷物は直前になってバタバタと用意する…というのはよくある光景な気がします。



忙しく家族旅行の準備をしている人に対し、一方は何もせずに指示だけする…この状況は指示をされた方にしてみればイラッとしてしまいますよね。

私が我慢すればよかったのかもしれませんが、毎日ワンオペで、たまに早く帰ってきても自分のことしかしないで、子供が騒いでいてもずっと携帯から顔を上げません。



こんな状態で私だって旅行なんてしたくないですが、子供はパパと行きたいと言うので可哀想で。

私が悪かったと思いますが、連絡無視する大人気ない態度に更に苛ついてしまいます。



まとまりのない文章になってしまいましたが、皆さんだったらこのあとどう対応しますか？ 出典：

日々の育児はワンオペだと語る投稿者さん。お互いに嫌な気持ちを持ったままで家族旅行に行くのは気が引けましたが、電車の予約時間もあり、Mさんは子どもを連れて時間通りに家を出ました。



ただ、夫のことは気になるので連絡は入れていたものの、夫からの連絡はなし…。子どもも旅行を楽しみにしていたならなおさら、夫のこの態度は悲しい気持ちになったでしょうね。



この状況に対し、ママリユーザーからはどんな言葉が寄せられたのでしょうか。

子どもと楽しむ？それとも一旦帰宅する？意見はさまざま

家族旅行に行くはずが、夫婦げんかをしてしまい、夫が家族旅行に来なかった投稿者さん。気まずい思いを抱えつつ取り敢えず家を出ましたが、夫には連絡をすれども返事はなしのままです。



こうした状況について、ママリユーザーからは「せっかくなんだから楽しんで！」といった温かい言葉が集まりました。

腹をくくって自分と子供だけで行きます！

子供が楽しみにしている旅行を俺行かないとか言う夫置いていきます。質問者さんは別に悪いところないと思います。 出典：

子供たちには急に仕事になったみたいで予約しちゃってたから今回は3人で楽しもう！！

て行って旦那は無視しときます。



俺は行かないとか幼稚過ぎてドン引きしそうです。

普段も子供の面倒も家のこともしない癖にどうぞそのまま独身で生活したらいいと思います。



楽しんでくださいねー！！ 出典：

「子どもと楽しめばいいよ！」という声の中で、「お互い一度冷静になってみては」という意見もありました。

私なら帰るかも…💦

そんな状態で楽しめないし、お互い一回落ち着いた方がいいと思います😥 出典：

連絡をしても返してこない相手なんて放っておいて…と思いたいところですが、お互いに冷静になると歩み寄れるタイミングが見えてくるかもしれませんね。



少し深呼吸して、顔を合わせて話すとイライラの気持ちを越えて、同じ時間を楽しく過ごせるケースもありそうです。夫なしで楽しむ場合も、引き返して話をする場合も、お互いに自分の言動を振り返るきっかけが設けられるといいですね。

記事作成: kotti_0901

