97万円で3人乗れる！ 全長2.2mの「小さいトライク」に注文殺到！ 車検無し＆AT限定免許で運転できる「NEO-ONE」どんな人が買っている？ 追加販売を開始！

全長2.2mの「小さいトライク」に注文殺到！

電動モビリティブランド「e-NEO」を運営するEV INNOVATOR（イーブイ イノベーター／スカイ・イノベーター株式会社）は2025年11月26日、2025年内納車分の予約枠が完売したことを発表しました。

これに伴い、2026年3月ごろの納車分を対象とした“春の先取り先行予約”を同日より受け付け開始します。

新車97万円で3人乗れる！

【画像】超カッコいい！ これが新車97万円の「トライク」です！（20枚）

e-NEOは、「走るデザインプロダクト」をコンセプトに、日本発の都市型EV文化を発信。安全性、美しさ、持続可能性を兼ね備えたモビリティを通じて、新しい移動体験と都市のあり方を提案しています。

このe-NEOシリーズの中で、3人乗りの電動トライクである「NEO-ONE（ネオワン）」はフラッグシップモデルに位置づけられており、「EVトゥクトゥク」とも呼ばれる乗り物です。

全長2245mm×全幅1150mm×全高1630mmという取り回しの良い車体で、車両重量は320kg、乗車定員は最大3人です。

NEO-ONEはサイドにドアがない構造ですが、専用のレインガードを装備することで雨風をシャットアウトでき、雨天でも比較的快適な運転が可能です。雨天時以外は上部に巻き上げて簡単に収納できます。

安全性も高く設計されており、バックモニターに加え、坂道発進時に後退の心配を解消するヒルホールドコントロールも標準装備されています。

充電は100Vと200Vの両方に対応し、自宅や充電ステーションでの充電が可能です。

搭載されている電動モーターは、最高出力3kWを発揮。最高速度50km／h、1回のフル充電で航続距離はおよそ100kmとされ、約2000回の充電が可能（バッテリー寿命はおよそ5〜6年）です。

最高出力2kWのエントリーモデル「NEO-Light（ネオライト）」もラインナップされます。

運転には普通自動車免許（AT限定可）が必要で、保険や税金などは250ccバイクと同等です。さらに、車検や車庫証明は不要なため、低コストかつ気軽に所有できる点も大きな魅力となっています。

また、クルマと同様にコインパーキングに駐車できるため、駐車場所に困らないという利点もあります。

価格（消費税込）はNEO-ONEが97万9000円、NEO-Lightが88万円です。

※ ※ ※

先行予約を開始した背景には、春の新生活や新年度に合わせて利用したいというニーズが急増していることがあります。

都市部での試乗会を通じて、短距離移動、送迎、買い物、通勤といった日常用途でのニーズが強く顕在化しているとのこと。

実際に予約したユーザーの多くは、「保育園や小学校、習い事の送迎」「渋谷周辺での業務移動」「店舗や法人でのデリバリー導入」など、具体的な利用目的を持っています。

特に、e-NEOシリーズが持つサイドカー構造による雨風の影響の受けにくさや、バイク初心者でも扱いやすい安定性から、春のデビュー機として選ばれるケースが増加。家族利用、とりわけ主婦層からの支持が伸びており、例年以上に春の導入ニーズが高まる見込みだと言います。