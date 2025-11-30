ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が運営する「Biz Hits取材代行サービス」が「彼氏や夫にもらってうれしかった誕生日プレゼント」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

調査は2025年8月21日から同月23日、全国の女性を対象にインターネットで行われました。計500人から有効回答を得ています。

3位は「花」（5.8％）でした。回答者からは「特別感があるし、花は好きだが普段買わないから余計にうれしかった（25歳）」「普段は気の利くような彼ではなかったのですが、交際7年目の誕生日に用意してくれました。お花屋さんに相談する彼を想像すると、なんだか私まで照れくさくなりました（27歳）」「年齢分の花だったからロマンチックでうれしかった（30歳）」といった声が寄せられたとのことです。

2位には「財布」（10.2％）がランクイン。「付き合って初めての誕生日プレゼントで、まさかそんな高価なものを買うとは思ってなかった。付き合う前に『お財布欲しい』とは言っていたけれど覚えているとも思っていなくて、憧れのハイブランドのお財布をもらってサプライズすぎて泣きました（23歳）」「新婚旅行先の軽井沢でハンドメイドの財布を購入して、とても気に入っていました。10年ほど使っていて少しダメージがあったので、同じ人が作った財布をくれました（40歳）」といったコメントがあったということです

そして、1位は「アクセサリー」（25.6％）でした。「自分の好みにとても合っていた。身に着けるたびに彼のことを思い出すことができた（22歳）」「一粒ダイヤのネックレスを欲しいと思っていたタイミングでした。シンプルかつ少しお値段がする物で、自分ではなかなか買わないのでうれしかったです（25歳）」「1万ちょっとのプチプラではあるが、使い勝手がいい。自分でアクセサリーを買おうという気持ちにもならず、誰かが自分のために購入してくれたという気持ちがうれしい（35歳）」などの回答が集まったとのことです。