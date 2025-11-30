11月29日、アニメ『ONE PIECE』の主題歌を歌っていることで知られる、歌手・大槻マキが、自身のXを更新。28日に中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」にて、パフォーマンスが強制的に中断となったことを謝罪した。

「今月7日、衆院予算委員会で“台湾有事”をめぐる質疑のなかで、高市早苗首相が『存立危機事態になりうるケース』と発言し、日中関係が一気に緊迫。中国側が発言撤回を求め、各所に影響が広がっています。芸能方面では、ゆずやJO1など、日本のアーティストによる中国公演が次々と中止に追い込まれました。そんななか、上海で開催されたバンダイナムコフェスティバルにて、大槻さんの歌唱が強制的に中断されたんです。SNS上では当日の様子を映した動画が拡散され、衝撃が広がっています」（芸能記者）

動画を見ると、大槻が歌唱している途中、いきなり音楽がストップし、バックで流れていた映像も停止。驚いて動きを止めた大槻のもとに、2人のスタッフがかけより、1人がさっとマイクを奪い取った。

もう1人のスタッフが事情を説明するように話しかけると、大槻はあんぐりと口をあけ、呆然とした様子でスタッフに連れられるまま退出。動画には、突然の仕打ちに戸惑う、中国人ファンと思しき人たちの声も入っており、現地の人々にとっても衝撃的な出来事だったようだ。

事態をうけ、29日には大槻のInstagramのストーリーズが更新された。《28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました》と報告。29日も出演予定だったが、同様の事情により中止になったという。《出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、急なご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます》と謝罪している。

同イベントでは、29日、アイドルグループ・ももいろクローバーZも出演予定だったが、急遽出演中止になっている。ロックバンド「ASH DA HERO」も、“不可抗力”でライブが中止になったと、公演中止を発表している。

「SNS上では、なぜわざわざパフォーマンス中に中断させたのか、という疑問が噴出しています。実際大槻さんに関しては、歌唱中断後、公演中止が発表されました。しかし、事前にイベント自体を中止にする判断はできなかったのか、という違和感もあります。

動画内容は各局の番組でも取り上げられ、『情報7daysニュースキャスター』（TBS系）では、安住紳一郎アナが『中国当局のプロパガンダとするならば、中国得意の政治情報戦』『あえてやっているんだということなのかもしれません』と、可能性を指摘しています」（芸能記者）

日中関係の緊張状態は、いつまで続くのだろうか。