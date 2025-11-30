Image: Amazon

マルチタスク機能が強化されたiPadOS 26では、トラックパッドとキーボードを組み合わせて使うことで、これまで以上にiPadでの作業が捗る印象を受けましたが、Apple純正のiPad用キーボードはやはり高い…。

キーボード付きケースという条件で使い勝手良さそうなのはないかな？と調べてみたところ、ちょっと気になるモノを見つけました。

キーボードがピタッとくっつく、そしてスタンドにもなる

こちら記事執筆時点でAmazonのタブレット用キーボード付きケースの売れ筋ランキングで1位を記録していたInateckというブランドのiPad用キーボード付きケース。通常価格でもそこそこな税込6,880円なんですが、ブラックフライデーセール対象商品として現在税込5,342円で販売されています。

Inateck iPad Air 6 (M2) 11インチ 2024/M3 2025 キーボード付きケース 5,342円

なんだかSurfaceっぽい見た目ですが、JIS配列のキーボードはシザー式で、タッチパッドも内蔵しているため、マウスを別に持ち歩く必要がないのは嬉しいところ。ちなみにケースの重量は450gとのことです。

キーボードはマグネットで着脱する仕組みになっているため、シーンに応じて自分の好きなスタイルで使えるのがこのケースの面白いところですね。

今日は仕事で文字を打つ作業がないからキーボードだけ家に置いてこう、なんて使い方ができそう。

こちらのiPad用キーボード付きケース、そこそこ対応モデルが広いのですが、ここにも書いてある通り、わりと新しいM4チップを搭載したiPad Pro 11インチモデルは非対応とのことなので、対象モデルをお持ちの方で気になる方はご注意ください。

Inateck iPad Air 6 (M2) 11インチ 2024/M3 2025 キーボード付きケース 5,342円

