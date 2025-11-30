「肘が出る」「体が沈む」癖を無意識に改善…ドッジボールを使ったスローイング練習

少年野球でよく見られる投球フォームの問題点は「肘が出てしまう」ことと「体が沈み込んでしまう」ことだ。この2つは球速低下の原因となるだけでなく、肩や肘の故障にも繋がる危険性がある。野球アカデミー「NEOLAB」を運営する内田聖人さんは、この問題を解決する効果的な練習法として「ドッジボールを使ったスローイング練習があります」と語る。

練習方法としてはまず、ドッジボールを手の平に乗せ、手首の動きをロックするような、サッカーのゴールキーパーのスローイングのようなイメージで構える。この時のポイントは、「肘を伸ばした状態で強く投げること」だ。野球のボールと違って握れないため、腕や肘だけで投げることができない。「大きなボールを使うことで、子どもたちは腕だけでなく自然と体の中心を使って強く投げようとします」と、内田さんは意図を語る。

最大の利点は、“無意識”に理想的なフォームを身に付けられること。肘をロックすることで、「投げるために体を使わなければいけない」状況が生まれる。下半身が沈み込むと強いボールが投げられないため、お尻の位置を高く保ったまま下半身が回転し、リリースする。肘の位置や腕の振りを意識しなくとも、理想的な動きが自然と身に付く。

チェックポイントについて、内田さんは「体が下に沈みこまないというのを見てあげるのが1つ。もう1つは上半身が先に行き過ぎないことです」と解説。最初はネットに向かって投げることを推奨する。「（投げる）相手がいると腕でコントロールしてしまって、肘や腕が出過ぎてしまうので。目線の高さに投げて、お尻が落ちてこないように力を加える意識が重要です」と話す。“リリースの瞬間が強くなれば球は強くなる”と考える内田さんらしい練習メニューのポイントだ。

指導者や保護者は「投球動作を横から撮り、静止画で見た時に肘や手先が出過ぎていないか」をチェックすることも必要だ。この練習を継続することで、無理なく体全体を使った力強い投球フォームを身に付けることができるだろう。（First-Pitch編集部）