日本時間11月28日深夜、WRCの今季最終戦、第14戦ラリー・サウジアラビアのデイ3が終了した。

【映像】フェンダー大破！信じられない状態で激走するセスクス

初開催となる中東のグラベルラリーは、この日最後のステージとなったSS14（28.59km）で、タイヤのパンクや内圧低下が続出する異例の事態を引き起こし、総合順位が大きく変動する波乱の展開となった。

この日最後のSS14で過酷なラフロードがトップドライバーたちを襲った。

それまで総合首位を維持していたマールティン・セスクス（フォード）は、走行中に左リアタイヤの内圧低下に見舞われ、最終的にはフェンダーまで激しく損傷した状態でなんとかステージを走りきった。セスクスはステージトップから54.1秒遅れとなり、デイ3終了時点で総合首位の座を失い、2位に後退した。

この波乱はトップ争いだけにとどまらず、選手権2位のセバスチャン・オジエ（トヨタ）が右リアの内圧低下に、日本人ドライバーの勝田貴元（トヨタ）も左フロントにトラブルに見舞われた。今大会がフル参戦ラストとなるオイット・タナック（ヒョンデ）もパンクにより深刻なスローダウンを強いられ、後続車に道を譲るほどペースを落とし、SS14ではステージトップから7分30秒5も遅れる結果となった。タナックは総合順位も大きく後退している。

自動車ジャーナリストの山本シンヤ氏は、この異常なステージを「まともに走れたのは（カッレ・）ロバンペラと（サミ・）パヤリくらい」と表現した。実際にSS14では、カッレ・ロバンペラ（トヨタ）がトップタイムを記録し、チームメイトのサミ・パヤリ（トヨタ2）が4位と、大きなトラブルを避けたドライバーが上位に食い込んだ。

混乱のステージを乗り越え、総合首位に躍り出たのはアドリアン・フルモー（ヒョンデ）だった。フルモーも左フロントの内圧が低下したものの、エアが残っていたためセスクスよりダメージは少なく済み、ステージ7番手タイムでフィニッシュ。セスクスに対しわずか2.4秒差で総合トップに浮上した。フルモーは走行後、コースの過酷さについて「本当に常軌を逸したステージだったと思いますね…（首を振り）いろんなところに危険が潜んでいますね。とても慎重に運転したつもりです」と語り、驚きを隠せない様子だった。

大波乱のデイ3を終え、最終日デイ4（SS15〜SS17）の最終決戦は、日本時間29日午後に開始される予定だ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）