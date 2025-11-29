ビジネスピッチ「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」開催 / 感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト【まとめ記事】
サンフロンティア不動産株式会社は2025年11月19日、スタートアップ支援イベント「START UP FRONTIER FEST 2025」の一環として、ビジネスピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」を開催した。本コンテストには、幅広い業界・業種から多数の応募が寄せられ、選考を通過した8社が本選で熱意あふれるプレゼンテーションを披露した。会場に集まった審査員による厳正な審査の結果、優勝企業が決定した。審査員には、主催であるサンフロンティア不動産の代表取締役社長・齋藤清一氏をはじめ、計12名が参加した。会場でピッチを行ったのは、株式会社アジラ、株式会社inprog、ENELL株式会社、合同会社CGOドットコム、株式会社NIJIN、Noahlogy株式会社、株式会社UR Doctor、Zaimo株式会社の8社だ。
「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社は、勤労感謝の日に合わせ、2025年11月20日（木）〜11月24日（月）の期間、「#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025」を東京・原宿のECO FARM CAFE 632で開催した。開催初日には、新たに創設された3つの「あっぱ礼」「ファインプ礼」「おつか礼」の受賞者が発表された。
■防犯カメラを“予防装置”へ進化させるアジラが頂点に！ビジネスピッチ「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」開催
■感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト、2025年受賞者発表
■日本ブランドを“選ばれる価値”へ！Kitchen & Company、新サービス「Creative Growth Services（CGS）」始動
多くの日本企業には優れた技術力や独自の美意識がありながら、世界的な知名度を十分に獲得できていないブランドが少なくない。こうした状況を踏まえ、「バルミューダ」など日本発ブランドの企業価値をグローバル市場で高めてきた株式会社Kitchen & Company（以下、K&C）は、日本ブランドの埋もれた価値を掘り起こし、プレミアムブランドとして昇華させ、世界市場での創造的成長を支援するサービス「Creative Growth Services（以下、CGS）」を開始した。本稿では、この新サービス「CGS」の概要を紹介する。
■肉on肉の豪快な一皿！かつや、カレーライスならぬ「肉ライス」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて10万食限定の「肉ライス」を2025年11月21日(金)より期間限定で販売を開始する。
■USB Power Delivery20W出力対応！容量10000mAhのモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、急速充電対応の容量10000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC44BK」を発売する。USB Power Delivery20W出力に対応し、最大3台の機器を同時に充電できる。電池残量を1％刻みで表示できるデジタル残量表示機能付き。電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーだ。過電流、短絡、過充電、過放電などの保護機能に加えて、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載している。
■感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト、2025年受賞者発表
■日本ブランドを“選ばれる価値”へ！Kitchen & Company、新サービス「Creative Growth Services（CGS）」始動
■肉on肉の豪快な一皿！かつや、カレーライスならぬ「肉ライス」
■USB Power Delivery20W出力対応！容量10000mAhのモバイルバッテリー
