ブルージェイズFAのビシェット「3連覇に最も貢献しそうな選手」

ワールドシリーズ3連覇の期待がかかるドジャースに必要な戦力は？ 米スポーツ局ESPNは今年のワールドシリーズで戦ったブルージェイズの27歳内野手の名前を挙げている。

「ドジャースの3連覇に最も貢献しそうな選手」としてピックアップしたのがボー・ビシェット内野手だ。2019年にブルージェイズでメジャーデビューし、2021、2022年と2年連続でリーグ最多安打を記録。今季は139試合出場して打率.311、18本塁打、94打点をマークし、チームの躍進に貢献した。

ビシェットの本職は遊撃手だが、故障明けだったワールドシリーズでは二塁手としてプレーした。同局は「ドジャースの二塁手は打率.239で、OPSはメジャー全体で24位だった」と弱点だったことを指摘。さらにポストシーズンではチーム打率.233と低迷したことを挙げた。二塁手を強化でき、なおかつ通算打率.294の安打製造機の獲得はチームの補強ポイントと合致する。

さらにムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンとチームの主力野手は30代。来年3月に28歳となるビシェットは次世代を支える好打者と言える。

問題の資金面は5年総額1億3000万ドル（約202億3700万円）と予想されている。同局は「この程度の契約であれば、ビシェットはドジャースのペイロール（年俸総額）の枠内に容易に収まり、さらにクローザーを獲得する資金も残る」と指摘した。

通算904安打、111本塁打の好打者は、すでに第6回WBCではブラジル代表として出場を表明している。大谷翔平らと強力打線を形成するだろうか。（Full-Count編集部）