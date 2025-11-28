クリスマスが近づくなか、この冬こそユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたいと思っている方も多いのではないでしょうか。USJでの1日、後悔なく思いっきり満喫したいですよね！ 本記事では、USJで失敗しないためにチェックしておきたい期間限定イベントと、大注目のアトラクションをご紹介します。

イベントとアトラクションのチェックはパーク攻略の基本

パークでは毎年、人気アニメやゲームコンテンツ、有名推理小説などとコラボしたアトラクションやショー、レストランなどが期間限定で登場します。

開催（登場）時期のパターンはほぼ決まっていて、たとえば夏の『ワンピース』をテーマにした人気イベントなどは恒例化しています。

パーク入園日が決まったら、まずは定番の人気アトラクション、そして期間限定イベントが開催中かどうか必ず調べましょう。

期間限定アトラクションは魅力度が高いものが多いので、見逃さないように！

今体験したい「期間限定イベント」4選をチェック

12月末〜1月頭にかけて終了してしまう前に体験しておきたいイベントはこの4つ！

●1：ユニバーサル・クリスマス・ジョイ【2025年11月19日〜2026年1月4日】

パーク恒例の年末を飾るクリスマスイベントが2025年も開催されます。エリア各所ではクリスマスらしい楽曲が流れ、生歌＆ダンスショーなど、ムードは最高です。

「グラマシーパーク」でのクリスマス・ナイト・ショーやミニオン＆キティなどのグリーティングはイチオシ。

レストランやフードショップでは、クリスマスらしいメニューを味わえるのもこの季節ならでは楽しみですね。

●2：ウィキッド・セレブレーション【2025年12月31日まで】

映画『ウィキッド ふたりの魔女』とのコラボイベントです。魔女エルファバとグリンダがグリーティングで登場してくれる豪華な演出も！

●3：薬屋のひとりごとミステリー・ウォーク【2026年1月4日まで】

ファンタジーミステリーの人気アニメ＆コミック『薬屋のひとりごと』とのコラボイベントです。パーク各所が舞台となる“謎解きラリー”は癖になる楽しさ！

●4：モンスターハンターワイルズ〜モリバーの宴〜【番外編】

モンスターと闘う人気ゲーム「モンスターハンター』の世界観がレストランとして登場しました。“焚き火料理”をイメージしたワイルドなメニューを楽しもう！

絶対に見逃せない注目のアトラクション6選

USJで大人気の注目アトラクション6つをまとめて紹介します。

●1：マリオカート〜クッパの挑戦状〜【超人気アトラクション】

コンピューターゲームの世界さながらにゴーカートを操り、弾丸を撃ちまくる興奮ライド。いつ訪れても大混雑のアトラクションなので、絶対に乗りたい場合はEパス（ユニバーサル・エクスプレス・パス）の購入を検討するのがおすすめです。

●2：ドンキーコング・カントリー【2024年12月11日〜】

主役のドンキーコングがアトラクションやグリーティングで大活躍する“ニンテンドー”の第2の新エリアです。

●3：ジュラシック・パーク・ザ・ライド【2025年1月8日〜】

搭乗したゲストは映画『ジュラシック・パーク』のような恐竜の世界へ突入することができます。最後はライドが急降下！

加えて、アトラクション前の広場では恐竜ショーも開催しているそうです。

●4：ミニオン・ハチャメチャ・ミッション〜大悪党への道〜【2025年7月11日〜】

極悪グループが募集する新メンバーのテストを兼ねたシューティングコンテストにゲストが参戦するという、新形式のアトラクションです。

同じ建物にグッズやフードのショップも新設され、とても盛り上がっているエリアです。

●5：スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー【2025年7月18日〜】

スヌーピーが操縦する室内型のローラーコースターです。キッズのコースターデビューにピッタリ！

●6：SPY×FAMILY XRライド【2026年1月4日まで】

一見すると平凡なファミリーがじつはスパイ＆殺し屋＆超能力者！？ 有名なこの家族のミッションをVRコースターで体験することができるアトラクションです。

USJをだれよりも楽しみ尽くすために

以上のイベントやアトラクションを事前にチェックし、当日は後悔のないようにしっかりとスケジュールを立てることをおすすめします。