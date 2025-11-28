news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「羽田空港でトイレの水が流れない 職員がバケツで…」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

記者

「こちらのトイレの前では、スタッフの方が立っています」

羽田空港第2ターミナルで起きた“トイレトラブル”。空港スタッフがトイレの利用客の対応に追われる姿がありました。

ターミナルビルを運営する会社によりますと、28日午前5時ごろ、第2ターミナルで「トイレの洗浄水が流れない」と空港職員から連絡が入りました。

第2ターミナル内にある144か所のトイレのうち、最大およそ7割で水が流れなくなるトラブルが発生したということです。

利用者

「使えないところがあるのでって、びっくりしました」

「我慢するか遠いところに行くか迷ってます」

利用者

「すごく困ってました」

「トイレに行こうかなと思って近くのトイレに行ったら使えないと」

「『ここ使えないので、違うところに行ってください』って」

一部のトイレでは、職員がバケツで水を流すことで利用できるようにしていたり、水を流すことができないところではトイレの入り口に災害用トイレセットを置いたりと“トイレトラブル”への対応を行っていました。