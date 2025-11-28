「年下かと思ってた」ママ友につい言ってしまい→秒で後悔したママに「普通にうれしい」「たぶん大丈夫」【ママリ】

年下だと思っていたママ友が年上…若いと思っていたことは失礼？

ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

【ママ友との年齢の話】

今日ママ友とおしゃべりをして年齢の話になりました。自分より若いと思っていた方が１歳年上でした。

単純に相手のことを一つ知れたことがうれしくてはしゃいでしまい、年下なんじゃないかなと思っていたとも言ってしまったのですが、

人様の年齢をあれこれ予想していただなんて話は、相手に失礼だし会話のセンスがなかったんじゃないかと今落ち込んでいます。謝ったほうがいいか、しつこいか、考えすぎかと悩んでいます。



若いと思っていた、という発言は失礼だったでしょうか。

考えすぎでしょうか。 出典：

ママ友と年齢の話になり、今まで自分より年が下だと思っていたママ友が1つ年上であることが分かった投稿者さん。



相手のことを知るきっかけになってうれしい気持ちにもなったのですが、同時に、「年下だと思ってた」と伝えてしまったことで、相手を不快にさせてしまったのではないか…と気になっている様子です。



何気ないひと言が、相手にとって失礼になってしまうことはあるのでしょうか？ そして、こんなときは謝るべきなのでしょうか。

謝罪の必要なし！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が届きました。



まず、若く見られるのはうれしいことだとの意見を紹介します。

え、若く見られるのは普通に嬉しいですよ。

逆は失礼ですけどね😂



大丈夫大丈夫、もう忘れていいですよ～👍 出典：

私もママ友と年齢の話をすると大体みんな歳下か同い年くらいだと思ってくれてて、年齢を言うと「歳上だったのー🤣？ごめん、歳下だと思って接してた🙏」って言われます笑



私は単純に若く見られてた事は嬉しいので何とも思わないですよ☺️逆に謝られるとこっちこそ何かごめん💦って思うので、謝らないでほしいです✨

出典：

実年齢よりも若く見られることはうれしいことなので、謝らなくても良いとの意見が届きました。



もし、逆であれば失礼になってしまうかもしれませんが、寄せられた声にあるように、若く思われて不快な気持ちなることは滅多に無いのではないでしょうか？

次に、相手の立場で考えると答えが出て来るとの声をご紹介します。

たぶん、大丈夫だと思います🍀

若いというワードは年齢重ねると褒め言葉に変わります👌笑

考えすぎですので落ち着いてくださいね、謝らなくていいですよ👌相手も謝られたら、え？なんで？って思いますよ😅



ママリさんも『若い』って言われたら嬉しくないですか？🫶何でも困った時は相手の立場で考えると答えは見えてくると思います。

私も『まだ若いし2人目もこれからだね』って言われますが年齢言うと皆さん黙ります。笑

でも若く見えることは嬉しいですし、嫌とは思いませんよ 出典：

困ったことがあれば、相手の立場に立って考えてみては？といった声も寄せられました。たとえば、自分がママ友に「年下かと思ってた」と言われたら、きっとうれしいと感じる方が多いのではないでしょうか。



若いころは「子どもっぽい」と受け取ってしまうこともあったかもしれませんが、大人になると「若く見える」は素直に嬉しい言葉。年齢を重ねるほど、むしろポジティブに響くことが多いですよね。



ちょっとした言葉でも、相手を思う気持ちがあれば、きっと伝わるはずです。

若く見られることは喜ばしいこと

学生のころは自分より学年が上であれば先輩、職場では自分より歴が長ければ先輩、ママ友だと…とても難しいですよね。



ママ友同士だと、初対面で子どもの年齢を聞くことはあっても自分たちの年齢を聞くようなことはまずないでしょう。そうなると、個人の判断になりますよね。一緒に時間を過ごす中で年齢を知る機会があり、そこで相手が年上だと分かっても、今までの接し方がママ友に無礼だったと思うようなことは無いはず。よって、謝罪は不要ですよね。むしろ、ママ友にとって若く見られて喜ばしいことではないでしょうか？



また、同じ年ごろの子どもを育てる仲間に、あまり年齢は関係ないようにも感じます。今まで通り、変わらずに楽しいママ友付き合いが続くと良いですね。

子どもが友達にお金を貸していてショック…

子供がお金の貸し借りをしています。

500円～1000円程で、うちの子は貸してる側です。

本人から聞いたわけではなくランドセルに入っていたメモの交換を私が見てしまいました。

返してねとうちの子が言うと半分しか返せないと友達が書いていて、いいよとうちの子が返事していました。

とにかくうちの子はお人好しで、友達に今日は用事で遊べないと伝えてねと言っても、遊べないって言ったら友達がスネて手を振り払われたから明日は遊ばないといけない。遊ぶの断ると怒られちゃうよ～とそんなことばかり言っています。でもその子のことは好きなようで、学校での話しなどたくさん聞かせてくれるのですが、とにかくその子に依存してるというか…その子に振り回されてる気もします。

お金も何度か貸し借りをしていた内容がありました。

あれだけお金の貸し借りはダメだと言ってきたのに、まさか貸し借りしているとは思わずショックでした。

本当にここ最近、友達と出かけるようになりお金の管理もどうしようか主人と話したばかりでした。

主人に相談したらまだお金の管理については親に責任があるから向こうの家に行って向こうの親と話し合うと言っています。

私はちょうど6月になるので、6月からお小遣い制にしてきちんとお金の管理をしてあけて様子を見るでもいいと思うのですが、ダメでしょうか。

ご意見お聞かせください。 出典：

子どもが特定の友達に振り回され、お金を貸していることにショックを受けたという投稿者さん。小学生になると交友関係も広がり、親の知らないところでさまざまなことが起こりますよね。



お金の貸し借りに関しては少額とはいえ今後大きなトラブルになる可能性もありますから見逃せるものではありません。お小遣い制にする意味や管理の仕方についても一緒に考える必要がありますよね。



子どものお金の管理についてさまざまな意見が

@pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「相手の親と話をした方がいい」というコメントがありました。

相手の親と話ができるならしたほうがいいですね💦

一度の貸し借りなら様子見でも…と思いましたが複数回してるならもう様子見しないです！ 出典：

qa.mamari.jp

どんなきっかけでお金を貸すことになったのかはわからないものの、投稿者さんの子どもも友達もお金の貸し借りへのハードルがかなり低いことがわかります。今後も友達として付き合っていくのであればお金に関しては共通認識を持っていないと困りますし、確認をするべきですね。友達の親はお金を借りていることを知らない可能性が高いところも気になります。



他にも「お金の貸し借りに関しては口酸っぱく言う」というコメントがありました。

我が家は、お友達とのお金の貸し借りは絶対にするなと伝えています💦

返したら良いという問題でもなく、お金で揉める事って大きくなってもある事ですし、それで縁が切れる事もあります。

まだお金を持って友達と遊びに行く事がないので実際に経験した事はないですが、もし行くようになったら口酸っぱく言うと思います💦

そして、相手の子の親には話しておいた方が良いと思います。

そして、今後お金の貸し借りはしない事を伝えます。



私の知り合いのお子さんは私立小なのですが、皆んなゲーセンに行くのに毎回1万とか持ってきてるみたいで、その子がお金を使い果たして帰りの電車賃もなくなってお友達に借りたらしく、帰宅後父(知り合い)に初めてぶん殴られたらしいです。

お友達はお金に余裕がある子達ばかりだからか「それくらい良いよー」との事で貸してくれたとか💦

私も、親がお金の貸し借りで縁を切ったりとかもあったのを見てきたので、少額でもダメも言っています💦 出典：

qa.mamari.jp

お金の貸し借りに関しては額に関わらずしないと徹底させることが大事。子どもにしつこく伝えることはもちろんですが、友達の親にも事実として知ってもらうことは大事です。まだ返ってきていないお金があるのならばそれも伝え、しっかりと返してもらい精算した方がいいですね。



大人であってもお金が絡むと人間関係はあっという間に壊れてしまいます。そのぐらいお金は怖いものですし、 用心しなければいけないですよね。お小遣い制の導入はもちろんとても大事なことですが、まずは子どものお金への意識を変える必要がありそうですね。

相談があると言われたから返信を待っていたのに…

@ママリ

既読スルーするママ友にモヤモヤする。



向こうから「〇〇について相談したいんだけどお茶しない？」と、連絡がありました。私は「いいよ！今月なら〇日と〇日と〇日なら空いてるけど予定どう？」と返信しました。

そこから既読スルーで１ヶ月経ちました。(最初の1週間は予定を入れずに返信を待っていました)

その間、幼稚園が同じなので数回送迎時に顔を合わせ挨拶していますが、LINEについては何も触れられず。



私のスマホのストレージがいっぱいになっていた時期が数日あったので、もしかしたらメッセージ受信できなかったのかもと思い、１ヶ月経つ頃に会った際に



「もしかしたらLINE受信できずに私が返信できてないのかな？」と聞くと



「ごめん、私が返信してない。あれから結局、別の人に相談して解決したんだ」と言われました。



物凄く非常識な人ということに衝撃を受けてすごくドン引きして、フェードアウトしようと思っています。

普通のLINEの内容なら既読スルーでも気にしませんが、あちらから相談したい、と連絡してきたのにコレってかなり失礼ですよね？？😭 出典：

qa.mamari.jp

ママ友から相談があると言われたため、都合のいい日を伝えたという投稿者さん。しかし、いつまで経っても返信は来ず、顔を合わせても相談の話やLINEをスルーしている件には触れられなかったそう。1か月後に投稿者さんが聞いたことでもう解決済みだったことがわかったわけですが、それならばなぜすぐに教えてくれなかったのか疑問ですよね。



何か事情があったのかもしれませんが、それならばそう伝えてくれればいいだけの話。送迎時に顔を合わせるぐらいの関係性なのによく既読スルーができたなと驚きですし、関係をフェードアウトしたいという投稿者さんの気持ちはよく理解できます。

失礼なママ友にさまざまな声が

@ママリ

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

失礼ですね。ほんと人のことなんだと思ってるんだろうと思って、私はもう誘われても相談されても無視します🥲

その程度の関係性だったんだなと思うというか。

友達とかでもいますよね。暇なのかなんなのかわからないですが遊ぼうと誘っておいてまさかのスルー🥲嫌になりますよね😭

出典：

最低過ぎる…

LINEに関する返答に読みながら唖然としました😵‍💫

最低限の礼節も持てない人なんですね💦



『他の人に相談したからあなたは用無しよ』みうなことをよく平然と言えますよね。



予定をあけていたり、1ヶ月返事を待ったりとすごく配慮されていたのに…😭

相談したい、なんてデリケートなこと言われたら『で、どうする？』なんてこちらから急かせないし、、

腹立ちますね😒



フェードアウトで正解です👍💦 出典：

ママリではママ友の行動が理解できない、失礼だという意見ばかりでした。強く聞けない投稿者さんの立場を利用しているとしか思えませんし、ママ友として大切に思ってくれていないのだろうなと感じてしまって当たり前ですよね。子どもが同じ園とのことで今後も何らかの形で顔を合わせることはあるでしょうが、なるべく関わらないようにするなど距離をおく方が良さそうですよね。考えが合わない人はどこにでもいるもの。モヤモヤしたと思うのですが、気持ちを切り替えて自分を大切に思ってくれるママ友を見つけてもらいたいですね。

