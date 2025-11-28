宮ハンバーグが15%OFFに！小学生以下のお客様は期間中ドリンクバーが無料
コロワイドグループの株式会社アトムが展開するステーキ宮は、2025年12月1日（月）よりチラシに付いた優待券または公式HP該当ページを提示した人限定で、歳末大感謝祭を実施する。
■感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施
ステーキ宮は今年で50周年を迎え、様々な新商品やキャンペーンを行ってきた。そのおかげで2025年は600万人（※1）のお客様に来店いただいたことを受け、感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施する。第1弾は今年220万食（※2）販売した、「宮ハンバーグ」が15％OFFに。宮ハンバーグは、牛肉を100％使用しているので肉肉しい味わいが特徴だ。第2弾は赤身と脂身のバランスが良く、肉の濃厚な旨みが味わえる「リブロースステーキ」が10％OFFに。第3弾はオーストラリアの広大な牧場で育てられたブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」が10％OFFになる。さらに歳末大感謝祭の実施期間中は、小学生以下のお客様は終日ドリンクバーが無料になり、家族みんなが楽しめるような内容になっている。
『今年1年の感謝の気持ちを込めたキャンペーンを、自分へのご褒美や家族とお楽しみください。』
※1：2025年1月1日〜2025年11月9日の来店客数を加法
※2：2025年1月1日〜2025年11月9日までの宮ハンバーグおよびハンバーグ関連商品を加法
【概要】
第1弾 ：宮ハンバーグ関連メニューが15％OFF期間は2025年12月1日（月）〜12月14日（日）
第2弾 ：リブロースステーキ関連メニューが15％OFF期間は2025年12月15日（月）〜12月24日（水）
第3弾 ：大麦牛サーロインステーキ関連メニュー10％OFF期間は2025年12月25日（木）〜12月31日（水）
全期間：小学生以下のお客様はドリンクバー無料
利用条件：チラシに付いたご優待券、または公式HP概要ページを提示
実施店舗：ステーキ宮108店舗（宮崎大島店、カフェ＆ビヤレストラン宮 羽田空港店を除く）
※チラシは栃木県、山形県、青森県、岩手県、秋田県、福島県、宮城県、茨城県、埼玉県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、長野県、山梨県、兵庫県、福岡県、熊本県、山口県、三重県、大阪府、奈良県、石川県、福井県、新潟県の一部世帯に配布される
※太田新井町店、前橋東部店、高崎東店、桐生広沢店はディナーメニューの内容と価格が異なる
※東海店は2025年12月12日（金）が最終営業日になる。詳しくは公式HPをご確認ください
■期間限定商品のブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」
大麦牛は、大麦を中心とした穀物を飼料としたオーストラリア産のブランド牛。広大な牧場で育てられたので、柔らかくジューシーな肉質が特徴だ。今回はステーキ、食べやすくカットしたカットステーキ、ペッパーソースをトッピングした3種類を用意。ペッパーソースはザーサイやブラックペッパー、グリーンペッパーなどを使用したソースで、さっぱりとした辛みでステーキの旨みを引き立てる。
商品：大麦牛サーロインステーキ 180g 2,890円
大麦牛サーロインステーキ 240g 3,490円
大麦牛サーロインカットステーキ 150g 2,490円
大麦牛サーロインステーキ（ペッパーソース） 180g 3,040円
大麦牛サーロインステーキ（ペッパーソース） 240g 3,640円
販売期間：2025年12月19日（金）〜2026年1月12日（月）
■ステーキ宮 公式ホームページ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
・昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へ
・語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
・奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
・リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」
■感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施
ステーキ宮は今年で50周年を迎え、様々な新商品やキャンペーンを行ってきた。そのおかげで2025年は600万人（※1）のお客様に来店いただいたことを受け、感謝の気持ちを込めて歳末大感謝祭を実施する。第1弾は今年220万食（※2）販売した、「宮ハンバーグ」が15％OFFに。宮ハンバーグは、牛肉を100％使用しているので肉肉しい味わいが特徴だ。第2弾は赤身と脂身のバランスが良く、肉の濃厚な旨みが味わえる「リブロースステーキ」が10％OFFに。第3弾はオーストラリアの広大な牧場で育てられたブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」が10％OFFになる。さらに歳末大感謝祭の実施期間中は、小学生以下のお客様は終日ドリンクバーが無料になり、家族みんなが楽しめるような内容になっている。
※1：2025年1月1日〜2025年11月9日の来店客数を加法
※2：2025年1月1日〜2025年11月9日までの宮ハンバーグおよびハンバーグ関連商品を加法
【概要】
第1弾 ：宮ハンバーグ関連メニューが15％OFF期間は2025年12月1日（月）〜12月14日（日）
第2弾 ：リブロースステーキ関連メニューが15％OFF期間は2025年12月15日（月）〜12月24日（水）
第3弾 ：大麦牛サーロインステーキ関連メニュー10％OFF期間は2025年12月25日（木）〜12月31日（水）
全期間：小学生以下のお客様はドリンクバー無料
利用条件：チラシに付いたご優待券、または公式HP概要ページを提示
実施店舗：ステーキ宮108店舗（宮崎大島店、カフェ＆ビヤレストラン宮 羽田空港店を除く）
※チラシは栃木県、山形県、青森県、岩手県、秋田県、福島県、宮城県、茨城県、埼玉県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、長野県、山梨県、兵庫県、福岡県、熊本県、山口県、三重県、大阪府、奈良県、石川県、福井県、新潟県の一部世帯に配布される
※太田新井町店、前橋東部店、高崎東店、桐生広沢店はディナーメニューの内容と価格が異なる
※東海店は2025年12月12日（金）が最終営業日になる。詳しくは公式HPをご確認ください
■期間限定商品のブランド牛「大麦牛サーロインステーキ」
大麦牛は、大麦を中心とした穀物を飼料としたオーストラリア産のブランド牛。広大な牧場で育てられたので、柔らかくジューシーな肉質が特徴だ。今回はステーキ、食べやすくカットしたカットステーキ、ペッパーソースをトッピングした3種類を用意。ペッパーソースはザーサイやブラックペッパー、グリーンペッパーなどを使用したソースで、さっぱりとした辛みでステーキの旨みを引き立てる。
商品：大麦牛サーロインステーキ 180g 2,890円
大麦牛サーロインステーキ 240g 3,490円
大麦牛サーロインカットステーキ 150g 2,490円
大麦牛サーロインステーキ（ペッパーソース） 180g 3,040円
大麦牛サーロインステーキ（ペッパーソース） 240g 3,640円
販売期間：2025年12月19日（金）〜2026年1月12日（月）
■ステーキ宮 公式ホームページ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・ルイ·ヴィトン、松屋銀座店にてビューティー·コレクション「ラ·ボーテ ルイ·ヴィトン」の取扱いをスタート
・昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へ
・語学アプリ「Duolingo」が「コンビニ」をオープン？！日本初ポップアップストア「DUOMART」で限定グッズ多数登場
・奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
・リラックマ×ロッテリア！「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」