±óÆ£¹Ò¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎµßÀ¤¼ç¡©¡¡£³»î¹ç¤Ç£±£°¼ºÅÀ¤Î¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥ê¡¼¥°½éÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê£³£²¡Ë¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Í¥¾¡¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°£±£°»î¹ç¤Ç£³¾¡£·ÇÔ¡£Ä¾¶á£³»î¹ç¤Ï£³¼ºÅÀ°Ê¾å¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ó£ë£ù£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡×¤Ï¡Ö£±£¹£µ£´Ç¯°ÊÍèºÇ°¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî£·£±Ç¯¤ÇºÇ°¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ØÀï¤¤Â³¤±¤ë¡Ù¤ÈÀÀ¤¤¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÄ¾¶á£³»î¹ç¤Ç£±£°¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¼¨º¶¡££Ä£Æ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤Î½éÀèÈ¯¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤ÄÌ¾Ìç¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÈËèÆü°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£Âå¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÂå¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£µ¨Éé¤±¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¼þ°Ï¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Þ¤ÇºÇ½ª·ë²Ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥ê¡¼¥°£±£²°Ì¡Ê£²£¸Æü»þÅÀ¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î²¤½£Âç²ñ½Ð¾ì¸¢¤«¤é¤âÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ï±óÆ£¤Î½é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ç¡¢¸½¾õ¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£