現金派ママ友の会計「建て替えたけど…」→言いにくい！“ランチの代金問題”みんなどうしてる？【ママリ】

ママ友のランチを立替えたけれど…

ママ友関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、ママ友にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、ママ友に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

同じ園のクラスのママ友とランチしました。

個別できず、流れで私が会計したのですが現金派のママたちはちょうどの金額がなく、私もお釣りがなくで次回渡してもらうことになりました。

普段はお互いバス送迎なので予定をつけないと顔を合わせることがなく、後日もう一度集まる時以降は会う予定がないです。



なのですが…きっと忘れますよね😅

私は立て替えてもらった時は、絶対忘れないように何度も何度も確認して事前に準備しておくのですが、少し日にちも空くし、ずるずるまた次でとなる気がしてならないです。



ご自身が立て替えた時、相手が忘れてたら言えますか？

次回の会う予定の前にこちらから前回の立て替え分お願いします！的に感じにリマインドするのはちょっと感じ悪いですよね？😰

もしそれを言うよって場合はなんて言いますか？

ランチをするママ友で次回の予定も決まっているということなので、ある程度気心が知れた関係なのでしょうか。なかなか会う機会がないと次集まる時に忘れられてしまう可能性は十分に考えられますよね。



投稿者さんがお金を立替えたのは事実なので返してほしくて当然ですが、どうにも言い出せない気持ちが伝わりますね。

立替えたお金の連絡にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



実際に自分が立替えたことがあるという方からは、こんなアドバイスがありました。

私だったら、ランチ代Paypayで送金してもらうか、行事などで会うタイミングの前日に「この前のランチ代、明日の参観日の時（例えばですが）もらっていい？」とLINEで言いますかね☺️



1度くらいのリマインドは感じ悪くないと思います😊何度もするのはやめといた方が無難かなと思いますが…🍀



ママ友とランチするときは

⭐️個別会計ができるお店か確認しておく

⭐️お釣り対応できるように小銭多め、1000円札多めに持っていく

というふうにするといいかもです🙏



一度私もランチ代を立て替えたことがあって…次の日に受け取りましたが、封筒に多めに入ってて再度お釣りを渡すはめに💦

お金のことはきっちりしないとトラブルの元になってしまうから難しいですよね。立替えたことで連絡や返金など手間が増えてしまうこともありますから、そもそも立替えをしなくて済むようにすることが一番いいのかも。返金方法はpaypayを使えば、会えないときでも清算できますね。



投稿者さんとしては不安になると思いますが、連絡は一度きりにした上で割り切ることも必要なのかもしれません。他にも「お金のことを忘れる人はそういう人」という意見がありました。

立て続けにそういうことがあるなら個別会計にできるところでランチしますね。



もう立て替える役にはならないです😅



忘れたらその人はそういう人って思って、警戒しますね。

リマインドはしません。



お金のことを忘れるような人は警戒するというのは本当にその通り。お金にルーズな人はいますし、残念ながら返す気がないケースがないともいえません。



ランチに行く仲のママ友と言えども、適度な距離は必要。今回のことを教訓に、今後はお金のやりとりに慎重になった方がいいのかもしれませんね。

ママ友たちの自慢話に落ち込んでしまう

@ママリ

ママ友の自慢話？に落ち込む事が多いです😢



小学生のママ同士、仲の良い複数人のグループのLINEがあるのですが、子供の自慢話がとても多いと感じてしまいます。



「うちの子こんな賞をとっちゃったんだけど、学校に言うべきかな？」とか「ダンスで、こんな難易度の高いといわれる曲を練習中」とか「習い事の発表会の動画です」とか「スノボ旅行中、1日で滑れるようになりました」とか「このあいだスカウトされて」とか「今度⚪︎⚪︎に旅行にいきます」とか「こんな（高額な）プレゼントあげちゃった」とか「テスト全部100点でした」とか「今もうこんな勉強やってます」とか「工作でこんな大作作りました」とかです🥲





最初は素直におめでとう！すごいね！と思っていたのですが

1人そういう自慢が多い人がいて、みんなその人に触発されてか、ことあるごとにみんな報告する流れになってしまい、少し、またか…と疲れてしまって😵





うちは一般的な収入だし、我が子は運動も勉強も特に自慢できるような取り柄がなく、むしろ少し発達もあるので人並みにできる事を目指している状況なので、見ていて少しパワーを吸い取られるような、落ち込む気持ちになります。





心から喜べない私の心が狭いんだろうなぁ…とは思います。

誰しも我が子が一番かわいいですし、何か賞を取ったり秀でたことがあれば言いたくなるものだとは思います。ただ、他人からすれば正直なところあまり興味がないことも…。



決して投稿者さんの心が狭いわけではないとも感じますが、他のママたちはどのように考えているのでしょうか？

ママ友の自慢話にさまざまな意見が

@pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中に「そんなラインは勘弁してほしい」という意見がありました。

親戚のラインでやってくれ。って思います🤮

会ったときに直接会話の中でならいいですがそんなラインは勘弁してほしい😫



グループラインで1人ずつ自慢話をしていたら相当なメッセージ数になりそう。親戚LINEならみんなが喜んでくれるのかもしれませんが…。



他にも「自慢があっても言わない人が素敵」というコメントがありました。

いやいやいや、怖すぎる。

子どもさんがよくできても、お母さんが承認欲求が強すぎたら心配になります。



ママリンさんの感覚が一般的ですよ✨

そして、ママリンは「うちはお話できることがなくて」とかわしましょう☺️

わが子の良さは親が一番よくわかっていると思いますし、それだけで十分。自慢ばかりされるとついつい卑屈になったり、劣等感を感じてしまうものだと思いますが、人は人と割り切っていくことが大事なのではないでしょうか。



ママ友付き合いは大切にしたいものの、苦しくなるような関係であれば距離をおいたり、連絡の頻度を下げてみてもいいと思います。みんなと仲良くすることは無理ですから、自分にとってベストな距離感を見つけられるといいですよね。

公園に来ると言ったのに来なかったママ友にモヤモヤ…

@ママリ

ママ友から公園行く？とLINEで聞かれ、行く予定だったので行くと答えました。

そして〇〇ちゃんが行くならママ友の娘も行かせると返事が….うちの子が待ってるねー！と返事しました。

もちろんうちの娘は友達が公園行くと聞いたのでテンションアップ⤴️喜んで公園行きました。

結局来なかったみたいで悲しそうに帰宅したのでママ友にどこ行ったのか聞いたら、パパと他の場所へ遊びに行ったと…



時間を決めて遊ぼうと約束したわけではないですし、急用や予定が変わってしまうのは仕方がないことではあるものの、子どもが悲しんでいる姿を見ると何とも言えない気持ちになりますよね。せめて一言「やっぱり行けなくなった」と言ってもらえれば、待つことはなかったでしょうしがっかりした気持ちも半減したはず。ほんの少しの思いやりがママ友にあれば投稿者さんがここまでモヤモヤすることはなかったのではないかなと思わずにいられないですね。

ママ友の行動にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

え？！それは無いです💦💦

それはモヤモヤ案件…

いや、分かるよ、わかるさ、

まあプライベート時間だし好きに動いていいだろうよ、

でも聞いてきた以上一応「やっぱりパパと他のとこ行くことになったー」ぐらいは言うべきですよね🥹

そういう適当なことされたら一気に苦手になります💔

確定するまで誘ってくるなって言いたい💧

子どもも関わることだからこそ余計にモヤモヤしてしまいますよね。ママ友にとっては行けたら行くぐらいの軽い気持ちだったのかもしれませんが、そうなのであればそう伝えてくれれば済むこと。行けなくなったと伝えなかったことも含め、ママ友は約束に対して少しルーズなのかなという印象を受けますし、何か約束をする度に警戒してしまいそうです。



人によっては関係性を見直すほどのできごとだと思いますし、約束というのは自分だけでなく相手にも影響を与えるものだと考えさせられますね。



