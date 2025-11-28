「（国民的アイドルと）言われてないんです。あれ、確か。自分で言い出したんです。（SMAPの）誰かが。で、余計なこと言うなあと思いました」

11月16日、木村拓哉（53）がテレビ朝日系「有働Times」出演。有働由美子（56）が「国民的アイドル」いうフレーズに言及すると、そう答えた。テレビ局関係者が話す。

「中居正広さんが言ったんでしょうけど、実際にSMAPは国民的アイドルでした。冠番組『SMAP×SMAP』は毎回のように視聴率20％を超え、20年以上続いた。そこまで高い数字を取り続けたアイドルグループは他にいません」

国民的アイドルは収入面でも凄かった。2004年まで国税庁が発表していた「高額納税者公示制度」（長者番付）を参考にすると、おおよその年収が分かる。

「昭和の頃、アイドルが長者番付に載ることはあまりなかった。ジャニーズ事務所の先輩である田原俊彦や近藤真彦は芸能人の上位にランクインする時もありましたが、年によってバラツキがあった。SMAPは安定的に高額を毎年納税していた。先輩の頑張りがあったから、事務所内でギャラが上がった面はあると思いますけどね」（芸能記者=以下同）

SMAPで最初に長者番付に登場したのは、意外にも香取慎吾だった。

■キムタクの総資産は推定10億〜50億円？

「1995年に納税額1480万円です。この年はドラマ『未成年』などに出演し、『笑っていいとも！』のレギュラーも務めていた。翌年は5531万円に跳ね上がって、SMAPトップです。この96年は木村拓哉よりも上でした」

木村は中山美穂さんと共演のドラマ「眠れる森」（フジテレビ系）が放送された98年、納税額8835万円でSMAP1位に。ドラマだけでなく、バラエティーのレギュラーもあった中居氏は00年に7758万円で初めて公示されている。この年、木村の7387万円を抑えて、SMAPのトップになった。以降、中居氏の納税額は1億円を超えた。木村は一度も大台に達していない。なぜか。

「同じレギュラー番組1本でも、ドラマはワンクール12本。バラエティーは1年で50本弱ある。いくら単価が上がっても、俳優は本数を稼ぎづらい。中居さんはバラエティーで才能を発揮し、ギャラの跳ね上がるMCというポジションを獲得した。04年は1億8745万円を納税し、推定年収は5億円程度です」

中居氏は03年、期限までに申告しなかったため、公示されなかった。そのため、1990年代から04年までの公示納税額を足していくと、木村拓哉が7億1367万円でSMAPの1位になる。この間、木村は少なくとも20億円は稼いでいた計算になる。

「トータルの収入では、中居さんが1位でしょう。納税額は、02年が中居1億6808万円、木村8422万円。04年が中居1億8745万円、木村9803万円。ツートップの2人には倍の差がついています。中居さんは長者番付が廃止された後も、ずっと活躍していたので、相当な蓄えがあるはずです。資産20億円とも100億円とも言われますが、十分あり得る数字です。逆にいえば、仮に木村さんが中居さんの半分の年収だとしても、資産10億円は下らないし、50億円近くあっても不思議ではない」

SMAPの中で最も稼いだのは、中居氏だろう。しかし、女性問題で芸能界を引退。木村は現在も活躍中だ。金を稼いだ方が勝ちとは言い切れないようだ。

