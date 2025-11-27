µþÅÔ¤Ë¿·Ì¾½êÃÂÀ¸¡ª »Íµ¨¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢A5¥é¥ó¥¯ÏÂµí¤ÎìÔÂô¤Ê¤¹¤¾Æ¤»þ´Ö¡ÊµþÅÔ¡¦Åì»³¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏµþÅÔ¡¦±ß»³¸ø±àÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÏÂµíÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
¤¹¤¾Æ¤½½ÆóÅ· µþÅÔ¡ÊµþÅÔ¡¦Åì»³¡Ë
2025Ç¯10·î¡¢µþÅÔ¡¦Åì»³±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢ºù¤È¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë±ß»³¸ø±àÆâ¤Ë¡¢A5¥é¥ó¥¯ÏÂµí¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÏÂµíÀìÌç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤¹¤¾Æ¤½½ÆóÅ·¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ë¤Æ¤ó¡ËµþÅÔ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¢¹Èø¤ËÂ³¤¯3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëµþÅÔÅ¹¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ë±ß»³¸ø±à¤ÎÃæ¿´¤ËÐÊ¤àÆÃÊÌ¤Ê°ì¸®¡£½Õ¤Ï»Þ¿â¤ìºù¡¢½©¤Ï¹ÈÍÕ¤È¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾å¼Á¤ÊÏÂµíÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Å¹Ì¾¤Î¡Ö½½ÆóÅ·¡×¤Ï¡¢µíÆù¤Î¥µ¥·¤ò12ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¿©Æù¶È³¦¤ÎºÇ¹â°Ì¡Ö12ÅÀ¡×¤È¡¢Ê©¶µ¤Î¸îË¡Á±¿À¡Ö½½ÆóÅ·¡×¤ËÍ³Íè¡£Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿A5¥é¥ó¥¯¤ÎÏÂµí¤ò¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜ¤Î¤¹¤¾Æ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢µþÅÔ¤é¤·¤¤ÏÂ¤Î¼ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥â¥À¥ó¤Ê²È¶ñ¤È¾ÈÌÀ¤òÇÛ¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ìë¤Î¸ø±à¤òË¾¤á¡¢ÃëÌë¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÎÂ¾¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸þ¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤¬¤¢¤êÁ´42ÀÊ¡£³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â20ÀÊÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢°¦¸¤Æ±È¼¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢»¶Êâ¤ÎÅÓÃæ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Î¤Û¤«¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¥Ó¥Õ¥Æ¥¡¦¥ª¥¤¥ë¾Æ¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÄ´ÍýË¡¤Ç¡¢ÏÂµí¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±ÏÂµí¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¡£½Ü¤ÎÁ°ºÚ¤äµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¡¢¸·Áª¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ìÔÂô¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¿ÈÆù¤ò½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¹¤¾Æ¤½Å¡×1,650±ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆù½Á°î¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡×2,200±ß¤ä¡¢¥Ò¥ìÆù¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤í¤±¤ë¥µ¥·¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÆù½Å ¾¾¡×4,400±ß¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸æÁ·¤ä¥³¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö½½ÆóÅ·¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡×8,800±ß¤Ï¡¢Á°ºÚ¤«¤é¥á¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤ÇÏÂµí¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¡£ÀÖ½Ð½Á¤ä¤´ÈÓ¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
15»þ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤¹¤¾Æ¤¥³¡¼¥¹¡ÊÀÖ¿È¡Ë¡×¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¥³¡¼¥¹¡ÊÀÖ¿È¡Ë¡×³Æ9,900±ß¤«¤é¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¥³¡¼¥¹¡Ê¤ª¤Þ¤«¤»¡Ë¡×19,800±ß¤Þ¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê¥³¡¼¥¹¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤¾Æ¤¥³¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢»³ºê¡¦Çò½£¡¦¶Á¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¡¢¼©º£¡¢ÆüÆü¡¢¿·À¯¤Ê¤É´õ¾¯¤ÊÆüËÜ¼ò¤ò¸·Áª¡£ÏÂµí¤Î»é¤ä¤¦¤Þ¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤ä¥½¡¼¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌÃ¾úÃÏ¤«¤é½¸¤á¤¿¥ï¥¤¥ó¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇÉ¤Ë¤Ï¡¢»³·Á¤äÀÄ¿¹¤«¤éÄ¾Á÷¤µ¤ì¤ë100¡ó¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡¢¹á¤ê¹â¤¤ÏÂ¹ÈÃã¤ä¶ÌÏª¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤¾Æ¤½½ÆóÅ·¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥²¥¹¥È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖSAVOR JAPAN Best Restaurant Award 2024-2025¡×¤Ç¤Ï¡¢TOP30¤ËÁª½Ð¡£µþÅÔ¤ÎÅÁÅýÈþ¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢»Íµ¨¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÏÂµíÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØµþÅÔ¡¢±ß»³¸ø±àÆâ¤Ë¤¹¤¾Æ¤²°¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
É÷¾ð¤¢¤ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤¹¤¾Æ¤¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ê¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏµþÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥¶¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶å¾ò¤Í¤®¡¢¶â»þÁð¤äÀÖËü´ê»ûÅâ¿É»Ò¡¢²«¿§¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¤¹¤¾Æ¤¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¤ªÆù¤â¾å¼Á¤Ç¡¢º£²ó¤Ï»°½Å¸©»º¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤ÈÀÖ¿È¤ÎÉô°Ì2¼ï¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍñ¡£ÉñÄá¤Î¡ÖÇ»¹È¡×¤ÏÌ¾Á°¤ÎÇ¡¤·Ç»¸ü¤Ç¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ£¤âÇ»¤¤¡£
¤ªÆù¤ä¤ªÌîºÚ¤ËÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¤¹¤¤ä¤ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ØÆù½Å(¾¾)¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍñ¤â°ì½ï¤Ë¡£Æù½Å¤Î¾¾¤Ï¥Ò¥ìÆù¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢Á´¤¯¶»¾Æ¤±¤¼¤º¡¢Ì£ÉÕ¤±¤â»ä¹¥¤ß¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌ£Á¹½Á¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¹Ô¼Ô¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤òÍê¤à¤«ÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âºÇ¹â¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËµþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¤¼¤Ò¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡Êkuniy717¤µ¤ó¡Ë
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤¹¤¾Æ¤½½ÆóÅ· µþÅÔ
½»½ê : µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è±ß»³Ä®609
TEL : 050-5596-9405
