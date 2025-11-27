＜協力ゼロ男＞社長の打診にふたつ返事で答えた旦那。サイアク！家の計画が台無しです【第1話まんが】
私はホノカ。わが家は旦那のショウタと私、生まれたばかりの娘・メル、そして猫のミーちゃんの3人と1匹で暮らしています。私とショウタは職場結婚。今も同じ会社に勤めてはいますが、今は私が育休をとって育児に専念しています。さてそんなある日、ショウタが社長からの打診にふたつ返事で答えたことで、わが家の事情が大きく変わることになってしまいました。私が拒否をしても、聞く耳を持ってくれません。私にだって計画があるのに……どうなってしまうのでしょうか。
私は現在育休中です。0歳児から保育園に入れるのは可哀想というショウタの希望もあり、メルが1歳になってから職場復帰をするつもりでいたのに……。それに、住んでいる市は保育園が少なくて入りにくいのです。すぐに入れる保育園なんて見つかるはずがありません。
引っ越しを打診されてから、私は毎日物件検索をしていました。しかし猫と一緒に住める物件となると、なかなか簡単に見つかりません。メルのお世話もあるし、時間もないし……焦る私の気持ちをよそに、ショウタはどこか楽観的でイライラしてしまいます。
社長から早期復帰と近隣市への引っ越しを打診されたショウタは、ふたつ返事で了承したそうです。本当に呆れてしまいます。
ただでさえ保育園探しは難しく、ペット可の物件となるとぐっと少なくなるというのに……。
私が元の復帰時期を提案するも、ショウタは社長と約束したからと聞きません。
ショウタの言動には呆れるばかり。メルやミーちゃんの生活への影響を考えると不安が募ります。
私たち、本当に引っ越しが必要なのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
