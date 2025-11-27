「良いニュースだから買い」は危険…「過去最高益」で利益確定する株の“不都合な真実”

上昇の理由、それは「過去最高益」

「住友商事の株が上がったのは……決算がよかったからですか？」

「せや、やっとええ線、突いてきたな。昨日の決算発表で、過去最高益を叩き出したんや。それを受けて“これは買いや”ってなって、株価が上がると予想されとるわけや」

「なるほど！ それでさっき、『まだ売れたわけちゃうけどな』って言ってたのは、どういう意味なんですか？」

勝負は9時、でも注文は「事前」に

「株式市場が何時から開くか、知ってるか？」

「えーと……知らないです」

「午前9時や。約定いうて注文が成立するのは、基本的にその時刻からや。ただし、注文自体は市場が閉まってる時間でも出せる。むしろ9時ちょうどってのは、株価が一気に動くからな。寄り付いた瞬間に高値をたたき出して、あっという間に下がることもよくある話や。だから出せる注文は、事前に出しておくんや」

「へぇ……」

プロが見極める「板」情報

「ほんでや。午前8時になると、前日の市場終了から午前8時までに入った注文が『板』に反映されるんや。その板を見て、どの値段でどれだけ買いたい・売りたいと思っている人がいるのかを見る。ワシはそれを見極めて、注文を入れてるっちゅうわけや」

「もうすぐ午前9時ですね！」

午前9時、世界が走り出す瞬間

「せや、君に説明しとったらもう市場が開く時間や。よう見とき。午前9時になったら、板の数字が一斉にピカピカ光って、株価が動き出すからな――ほな、いくで！」

