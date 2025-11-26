すさまじいかわいさだ……！ YouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、子猫がパパ猫の義母猫と仲良くなろうと懸命にアピールする様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて心が溶ける」「抱きしめたい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、かまってほしそうに「ナタリ」の後ろをついていく「プリン」の姿です！

よちよちと歩きながら必死にアピール

注目を集めたのは「可愛い子猫プリンはパパの義母と仲良くなりたいけど、」という動画。動画は、ふわふわの子猫「プリン」が、義母猫の「ナタリ」にすり寄るシーンからスタートです。しかし、ナタリは「嫌ニャ」とばかりにすっと離れていってしまいました。

懸命に後を追いかけるプリン。途中「かまってよぉ〜」と甘えるように鳴き、短い足でよちよちと歩きながら必死にアピールするけなげな姿に、胸キュンが止まりません。

対するナタリは、自分の後をついてくるプリンにタジタジ。ナタリと仲良くなりたいプリンは、必死に短い足で「ねえねえ」と訴えます。あまりにもかわいいその姿に目が離せません。

めげずに「ねーえー！ ねえってばー！」と鳴き続けるプリン。ナタリのふわふわのおしりに顔をうずめるようにすり寄り、全力で愛情表現するプリンのかわいさは、とんでもない破壊力です。

すると、ようやく心を許してくれたのか、ナタリがプリンに向き合ってくれました。お互いに鼻をツンツンとくっつけて、「これからよろしくニャン」とあいさつをしているかのようです。

その後は、すっかり落ち着いたナタリにぴったりと寄り添うプリン。2匹は、もう家族そのものですね。

動画を見た人からは「地球上で一番かわいいんだけど」「もう目が離せない！」とプリンの魅力にメロメロな声が多数寄せられていました。破壊力抜群のプリンのかわいすぎる姿を、ぜひチェックしてみてくださいね。