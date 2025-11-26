スポニチ

写真拡大

　プロ野球の年間表彰式「NPB　AWARDS　2025　supported　by　リポビタンD」が26日に都内で行われ、セ・リーグの最優秀選手賞（MVP）に阪神の佐藤輝明内野手（26）が選出された。

　佐藤輝は壇上でのインタビューで「この度は素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます」と語り、関係者や家族に感謝。さらに「去年、亡くなった祖父に感謝を伝えたいと思います」と続けた。

　「僕が小さいころ、宮城の家に行く度に、2人で野球をして、楽しんだ思い出があります。それが僕の野球の原点」と天国に向かって語り掛け、「なので、今日の姿を見せてあげたかったな、というのが本音ですが、それでも今日、天国で見守ってくれているんじゃないかなと思います」と胸を張った。

　涙を誘う感動的なインタビュー。さらに「この賞を獲ったからには、来年もチームを勝利に導く、リーグ連覇もかかっていますので。日本一奪還を目指して頑張っていきます」と決意表明すると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

　プロ5年目の佐藤輝は今季40本塁打、102打点で2冠王を獲得。25日には両リーグ最多得票で初のベストナインも受賞していた。また、昨年の23失策から6失策へ守備面でも成長し、ゴールデングラブ賞も初受賞。リーグを代表する選手へと成長した。

　阪神選手のMVPは23年の村上頌樹以来。また野手に限ると、05年の金本知憲以来となり、85年のR・バースを含め、野手では3人目の快挙となった。

【セ・リーグMVP投票結果】

（1位は5点、2位は3点、3位は1点、合計点数の順位）

1　佐藤輝明（阪神）　1308

2　石井大智（阪神）　414

3　村上頌樹（阪神）　406

4　森下翔太（阪神）　113

5　才木浩人（阪神）　93

6　坂本誠志郎（阪神）41

7　東　克樹（DeNA）　11

8　及川雅貴（阪神）　11

9　大山悠輔（阪神）　8

10　R・マルティネス（巨人）6

11　近本光司（阪神）　6

12　松山晋也（中日）　6

13　小園海斗（広島）　6

14　高橋遥人（阪神）　5

15　J・デュプランティエ（阪神）3

16　島本浩也（阪神）　3

17　中野拓夢（阪神）　3

18　岩崎　優（阪神）　2

19　A・ケイ（DeNA）　1

20　牧　秀悟（DeNA）　1

該当者なし　46