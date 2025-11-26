プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で行われ、セ・リーグの最優秀選手賞（MVP）に阪神の佐藤輝明内野手（26）が選出された。

佐藤輝は壇上でのインタビューで「この度は素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます」と語り、関係者や家族に感謝。さらに「去年、亡くなった祖父に感謝を伝えたいと思います」と続けた。

「僕が小さいころ、宮城の家に行く度に、2人で野球をして、楽しんだ思い出があります。それが僕の野球の原点」と天国に向かって語り掛け、「なので、今日の姿を見せてあげたかったな、というのが本音ですが、それでも今日、天国で見守ってくれているんじゃないかなと思います」と胸を張った。

涙を誘う感動的なインタビュー。さらに「この賞を獲ったからには、来年もチームを勝利に導く、リーグ連覇もかかっていますので。日本一奪還を目指して頑張っていきます」と決意表明すると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

プロ5年目の佐藤輝は今季40本塁打、102打点で2冠王を獲得。25日には両リーグ最多得票で初のベストナインも受賞していた。また、昨年の23失策から6失策へ守備面でも成長し、ゴールデングラブ賞も初受賞。リーグを代表する選手へと成長した。

阪神選手のMVPは23年の村上頌樹以来。また野手に限ると、05年の金本知憲以来となり、85年のR・バースを含め、野手では3人目の快挙となった。

【セ・リーグMVP投票結果】

（1位は5点、2位は3点、3位は1点、合計点数の順位）

1 佐藤輝明（阪神） 1308

2 石井大智（阪神） 414

3 村上頌樹（阪神） 406

4 森下翔太（阪神） 113

5 才木浩人（阪神） 93

6 坂本誠志郎（阪神）41

7 東 克樹（DeNA） 11

8 及川雅貴（阪神） 11

9 大山悠輔（阪神） 8

10 R・マルティネス（巨人）6

11 近本光司（阪神） 6

12 松山晋也（中日） 6

13 小園海斗（広島） 6

14 高橋遥人（阪神） 5

15 J・デュプランティエ（阪神）3

16 島本浩也（阪神） 3

17 中野拓夢（阪神） 3

18 岩崎 優（阪神） 2

19 A・ケイ（DeNA） 1

20 牧 秀悟（DeNA） 1

該当者なし 46