水にも強く、気分にも効く。撥水マウスパッドでストレスフリーに過ごそう【ロジクール】のマウスパッドがAmazonに登場中‼
滑らかに動いて、しっかり止まる。デザインも機能も妥協しない【ロジクール】のマウスパッドがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ロジクールのマウスパッドは、肌触りの良い柔らかな生地に撥水加工を施し、水や飲み物がこぼれてもサッと拭き取れる仕様。マウスのスムーズな移動と適度な滑りを両立し、快適な操作感を提供する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
裏面にはゴム製の滑り止めを採用し、デスク上でのズレを防止。さらに、端はステッチ加工で補強されており、ほつれにくく耐久性にも優れている。
同時発売の「デスクマット（MP20）」は、マウスとキーボードを並べて置ける大判サイズ。POPなカラー展開で、デスク周りを自分らしくコーディネートできる。
2年間のメーカー保証付きで、安心して長く使えるアイテムだ。
