“いい風呂の日”にABEMAで『ダンまち』温泉回無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月26日（水）の「いい風呂の日」当日に大人気アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』シリーズの“温泉回”第３期OVAを含む、第３期全話を無料一挙放送する。
『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』（通称『ダンまち』）は、シリーズ累計発行部数1700万部を突破した大森藤ノによる人気ライトノベルが原作で、神々が人間と共に暮らす街・オラリオを舞台に駆け出しの冒険者である主人公ベル・クラネルの成長と女神ヘスティアら仲間たちともにダンジョンを攻略していく姿を描く冒険ファンタジー。壮大な冒険とロマンス、そしてキャラクターたちの絆が織りなす物語が人気を博しており、2015年に初めてアニメ化されて以降、５期にわたり放送されたほか、外伝アニメやOVA、劇場版アニメも制作されるなど長く愛され続けている。
今回、「いい風呂の日」当日に実施が決定した『ダンまち』第３期の全話無料一挙放送では、第３期本編（全12話）に加え、『ダンまち』シリーズ“温泉回”と言われる第３期OVAを無料一挙放送。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
迷宮都市（オラリオ）に突然出現した温泉施設を舞台にベルたちが温泉をめぐる抗争にまきこまれる様子をコミカルに描き、シリアスな本編とはひと味違う“ダンまち”らしい明るく温かな雰囲気が楽しめるとファンから絶大な人気を誇る第３期OVA。ぜひ「いい風呂の日」は「ABEMA」で『ダンまち』伝説の“温泉回”を無料でお楽しみあれ。
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち３製作委員会
