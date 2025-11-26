USJ、2026年タイアップ一挙公開 名探偵コナン、呪術廻戦、葬送のフリーレンなど【一覧・内容・スケジュール】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は26日、2026年1月30日から『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催すると発表し、ラインナップを一挙公開した。
【画像】USJと初コラボ！『葬送のフリーレン』ティザービジュアル
日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』。本イベントには、現在大人気を博している『名探偵コナン』、『呪術廻戦』、『葬送のフリーレン』、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結する。
■『名探偵コナン』
日本のみならず世界の20以上の国と地域で人気を博している「名探偵コナン」の世界に体まるごと飛び込める毎年大好評の一大イベント『名探偵コナン・ワールド』の開催が決定。2026年も、パークならではのクオリティで実現した3つのアトラクションが登場する。“今度のコナンは、前代未聞の危機にさらされる…!?驚がくの進化を遂げた事件に自らの頭脳で挑み、パークでしか体験することができない手に汗握る異次元の緊迫感を生身で味わう、唯一無二の推理体験を提供する。
・『名探偵コナン・ザ・エスケープ』
開催期間：2026年1月30日（金）〜6月30日（火）
開催場所：ステージ 18
アトラクション形式：リアル脱出ゲーム
・『名探偵コナン×ストーリー・ライド』
開催期間：2026年1月30日（金）〜6月30日（火）
開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
アトラクション形式：ストーリー・ライド
※『名探偵コナン×ストーリー・ライド』のアトラクション詳細については、後日発表
※『名探偵コナン×ストーリー・ライド』は、2026年2月2日（月）〜2月21日（土）休止
・『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』
毎年大人気のレストランが、生歌を加えてパワーアップ。新“ミステリー×食×音楽”体験が登場。大人気のエンターテイメント・レストランが、従来の“ミステリー×食”体験だけでなく、本格的な生歌を加えパワーアップ。音楽と緊迫 アクションが交差する、まったく新しい“ミステリー×食×音楽”体験へと進化する。
開催期間：2026年1月30日（金）〜5月31日（日）
開催場所：ロンバーズ・ランディング
アトラクション形式：エンターテイ
■『呪術廻戦』
原作コミックスのシリーズ累計発行部数は驚異の1億部を突破。待望のTVアニメ第3期『死滅回遊 前編』の放送決定で話題沸騰中のテレビアニメ『呪術廻戦』と再びコラボレーションが決定。大迫力の3D映像と、振動や 水しぶきなど臨場感と体感を増幅する特殊効果により“超リアル”な『呪術廻戦』の世界を全身で体感できる4D シアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が、完全新作オリジナル・ストーリーで復活する。
・『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』
開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）
開催場所：シネマ 4-D シアター
アトラクション形式：シアター・ショー
※『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』のアトラクション詳細については、後日発表
・『呪術廻戦×ストーリー・ライド』
開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）
開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド
アトラクション形式：ストーリー・ライド
※『呪術廻戦×ストーリー・ライド』のアトラクション詳細については、後日発表
※『呪術廻戦×ストーリー・ライド』は、2026年2月2日（月）〜2月21日（土）休止
■『葬送のフリーレン』
多数の受賞歴を誇る原作コミックスは、世界累計部数3200万部を突破。国内外のファンから大反響を呼び、来年1月から第2期の放送も控える話題のテレビアニメ『葬送のフリーレン』が、初めてパークに登場する。
開催期間：2026年初夏頃の開催を予定
※「葬送のフリーレン」のアトラクション詳細については、後日発表
■『マスカレード』シリーズ
日本が誇るミステリー作家・東野圭吾原作の『マスカレード』シリーズと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントが融合。極上ミステリーの世界に本当に入り込み、自身が登場人物となって生身で推理する“究極の参加型リアル・ミステリーショー”が今年も登場。豪華なダイニング・シアター『ピーコック・シアター』で味わう、一流ホテル「ホテル・コルテシア」をイメージした本格ビュッフェがリニューアル。今回は、仮面舞踏会の本場「ベネチア」を感じる料理を取り入れたオードブルからビュッフェ、デザートまで全てのメニューをリニューアルして展開する。
＜ストーリー＞
あなたは、「ホテル・コルテシア」にて開催されるマーダーミステリー・イベント“マスカレード・パーティ”に、招待客として参加することに――。豪華絢爛なイリュージョンとともに、華やかに開幕するかと思われたパーティ。しかし、突如不審な映像が会場に投影され、“殺害予告”の存在も明るみに…会場内が騒然とする中、ホテルマンに扮し潜入捜査を行っていた刑事・新田から我々に提案されたのは、パーティに潜む犯人を見つけ出し、殺人事件を未然に食い止める、新たなマーダーミステリー・ゲームだった。あなたは、仮面の裏に隠された真相を、見破ることができるか!?
開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年6月30日（火）
開催場所：ピーコック・シアター
アトラクション形式：参加型リアル・ミステリーショー
開催回数：1日1〜3回 ※日により異なる／非開催日あり
所要時間：約130分（ビュッフェ時間を含む）
■『モンスターハンターワイルズ』
全世界販売本数1000万本を超える大ヒットゲーム『モンスターハンターワイルズ』初の世界観レストランとして、『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』を大好評開催中。緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現した当レストランでは、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎える。ゲストは、ハンターとして参加した“モリバーの宴”で、こんがり焼けた焚き火料理にかぶりつき、力がみなぎるような “超衝撃”体験を満喫することができる。
開催期間：開催中〜2026年5月17日（日）
開催場所：ロストワールド・レストラン（ジュラシック・パーク内）
開催形式：テーマ・レストラン
