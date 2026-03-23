【箸置きセット（3個）】 価格：2,300円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「箸置きセット（3個）」を発売した。価格は2,300円。 USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のオンラインストアページに新商品ラインナップが追加。アクションゲーム「スーパー