大阪市の人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が31日、開業25周年を迎えました。開業25周年を迎えた「USJ」はオープン前に31日だけの特別なセレモニーを開催。スヌーピーやエルモなどUSJの人気キャラクターが大集合しました。ユー・エス・ジェイ村山卓社長：25周年の日を迎えられたのはゲストの皆さん1人1人のサポートのおかげだと考えております。一緒にこの25周年セレモニーを盛り上げていきましょう。また、