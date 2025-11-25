Ž¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ6Ëü±ßÀâŽ£¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤Û¤É´í¤Ê¤¤¡ÄÂ¹ÀµµÁ¤ÎŽ¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢Á´ÇäµÑŽ£¤¬Í½¸À¤¹¤ë"AI¥Ð¥Ö¥ë¤Î·ëËö"
¢£³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ³ô7ÌÃÊÁ
11·î11Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡ÊSBG¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î½ãÍø±×¤Ï2.9Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆOpenAI¤Ê¤ÉÌ¤¸ø³«³ô¤ÎÉ¾²Á±×¤ÎÁý²Ã¤Î´óÍ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢·è»»»ñÎÁ¤ÎÃæ¤ÇSBG¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡Ê°ÎÂç¤Ê7¼Ò¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥á¥¿¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¡ÖGAFAM¡×¤È¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¡Ë¤Î³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î³ô²Á¤Ï³ä¹â¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎSBG¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ÇäµÑ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸«Êý¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¤¤ÄË½Íî¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
Â¸µ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤ä¤äÊÑÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥àÁØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¿®ÍÑÎÏ¤ÎÄã¤¤²È·×¤ÎºÄÌ³ÊÖºÑ¤ÎÃÙ±ä¤ÏÁý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¶âÍ»´ë¶È¤Ê¤É¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¡¢10·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃÏ¶ä³ô¤¬²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¸å¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢¡Ö¹âÃÍ¤«¤é10¡óÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ï¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ÏÂ¿¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ê¤ë¤«Í½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥ß¡¼¥à³ô¡ÊSNS¾å¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿Î®¹Ô¤ê³ô¡Ë¤ÎµÞÆ¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Î¹âÃÍ¤«¤é10¡ó¤«¤é20¡óÄøÅÙ³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤È¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Â¹ÀµµÁ¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤òÇä¤ê¡¢²¿¤òÇã¤¦¤Î¤«
11·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬É½¤ì¤¿¡£11·î12Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±Æü¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£
°ìÉô¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡¢³ô²Á¾å¾º¤¬Á¯ÌÀ¤ÊITÀèÃ¼ÌÃÊÁ¤òÇäµÑ¤·¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ä¸ø±×»ö¶È¡ÊÅÅµ¤¥¬¥¹¡Ë¤Ê¤É¶ÈÀÓ°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥ÖÌÃÊÁ¤Î³ô¼°¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤¬²¼Íî¤·¤¿°ì°ø¤Ï¡¢SBG¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ôÁ´ÇäµÑ¤À¤Ã¤¿¡£SBG¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÇäµÑ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÄ´À°¶ÉÌÌ¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦·Ù²ü´¶¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
SBG¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÁ´ÇäµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ËÁê±þ¤Î¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢SBG¤Ï¡¢AI¤¬¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¿Í´Ö¤ÎÃÎÇ½¤ò¾å²ó¤ëÀ¤³¦¤ÎÅþÍè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢AI´ØÏ¢´ë¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£SBG¤òÎ¨¤¤¤ëÂ¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë´üÂÔÀ®Ä¹Î¨¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£¡Ö2026Ç¯¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ6Ëü±ßÂæ¡×¤È¤¤¤¦³Ú´ÑÏÀ
4·î¾å½Ü¤«¤é11·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂç¤¤ÊÇÈÍð¤Ê¤¯¾å¾º¤·¤¿¡£Áê¾ì¤ò¸£°ú¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î³Ú´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢AI¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤·¤Æ¡¢AIÅëºÜ¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢Ê¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁê¾ì»Ù±çºàÎÁ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢8·î¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞÆ¤·¤¿ÌÃÊÁ¡Ê¥ß¡¼¥à³ô¡Ë¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¾å¤²¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´õÅÚÎà¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ë¡¢³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÇã¤¤¾å¤²¤¿¡£
10·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤²¤¿¤é²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¿´Íý¤ÏËÄÄ¥¤·¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤â¡¢¡Ö³ô²Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡£2026Ç¯¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ6Ëü±ßÂæ¡×¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤âÉâ¾å¤·¡¢10·îËö¡¢½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü2411±ß34Á¬¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ²È¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤»þ´ü
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢SBG°Ê³°¤Ë¤â³ô²Á¤Î³ä¹â¤µ¤äÁê¾ìÄ´À°¥ê¥¹¥¯¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÊÆ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£10·î¡¢ÊÆJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥À¥¤¥â¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤Ê¤É¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¡¢À¤³¦Åª¤ÊºÆ·³È÷¤Ê¤É¤¬ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥À¥¤¥â¥ó»á¤Ï¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤«¤é2Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢³ô²Á¤ËÂç¤¤ÊÄ´À°¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
11·î¡¢ÊÆ¶âÍ»Âç¼ê¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥¯CEO¤Ï¡¢10¡Á15¡ó¤Î³ô²ÁÄ´À°¤Ï¡È´¿·Þ¤¹¤Ù¤¡É¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¯¡¢Åê»ñ²È¤ÏÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤í¤¦¡£
¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥½¥í¥â¥óCEO¤Ï¡¢³ô²Á²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Ë²Ã¤¨ÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³ÌäÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥½¥í¥â¥ó»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤ÎºâÀ¯°²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤º¤ì¥Ä¥±¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¥½¥í¥â¥ó»á¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÄ´À°¤äÀ®Ä¹µ°Æ»¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â»öÁ°¤Ë¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£³ô²Á¤¬¹â¤¯¡¢½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤¦¤Á¤Ë³ô¼°¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÈ÷¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿°Õ¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¡¦¥í¡¼¥óÌäÂê¡×ºÆÍè¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢À¤³¦¤ÎÂç¼êÅê»ñ²È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤â¡¢»ñ¶â²ó¼ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¶ä¹Ô¤òÄÌ¤µ¤º¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É»ñ¶â¤ÎÂß¤·¼ê¤¬¡¢¤ª¶â¤òÄ¾ÀÜ¡¢»ñ¶âÉÔÂ¼çÂÎ¤Ë»ñ¶â¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡ËÊ¬Ìî¤Ç¤Î¾Ç¤²ÉÕ¤¤À¡£
10·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿®ÍÑÎÏ¤ÎÄã¤¤À¤ÂÓ¤ò¸ÜµÒ¤È¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¡¢ÉôÉÊÈÎÇä¶È¼Ô¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¡£ºÄ¸¢¤Ï¾Ç¤²ÉÕ¤¡¢°ì»þÊÆÃÏÊý¶ä¹Ô³ô¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î°ìÉô¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤â´ØÏ¢ºÄ¸¢¤Î²ÁÃÍ¤¬´þÂ»¤·¡¢¶ÈÀÓ¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¡£
ÊÆ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¡¢¥ì¥Î¥Ü¡¦¥Û¡¼¥à¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤Ø¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈºÄÌ³¤Î²ÁÃÍ¤ò¥¼¥í¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ¡¦¶âÍ»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï2007Ç¯½Õ¤´¤í¤Î¾õ¶·¤Ë»÷¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¿®ÍÑÎÏ¤ÎÄã¤¤²È·×¸þ¤±¤Î¥í¡¼¥óºÄ¸¢¤¬¾Ç¤²ÉÕ¤¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¼ý±×¤¬²¼¿¶¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¢£Ç¯¼ý2000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤â¥¯¥ì¥«»ÙÊ§¤¤ÂÚÇ¼
¸½ºß¤ÎÀ¤³¦¤Î¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎITÀèÃ¼´ë¶È¤Ê¤É¤Î³ô²Á¤Î¿å½à¤Ï¤«¤Ê¤êÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤«¤éÊª²Á¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¸ø»»¤ÏÂç¤¤¤¡£FRBÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²½Å»ë»ÑÀª¤ò½¤Àµ¤·¡¢¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤Ù¤¤È¤Î¼çÄ¥¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë¡¢FRB¤¬Íø²¼¤²¤ò»ß¤á¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍø¤Ë¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê³ô²Á¤ÏÄ´À°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ÜÌ±À¯ºö¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø°ì»þÊÄº¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏAI¤Ë¤è¤ë°ìÉô¶ÈÌ³¤ÎÂåÂØ¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¸ºÂ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Äã½êÆÀÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯¼ý15Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2200Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î½êÆÀÁØ¤Ç¤â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÄÌ³±äÂÚÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ°Â¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤¬¡¢2023Ç¯½Õ¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÃÏ¶ä¤Î·Ð±ÄÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë³ô²Á¤Î²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£²¾¤ËÁê¾ì¤¬Ä´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢¹âÃÍ¤«¤é10¡Á20¡óÄøÅÙ¤Î³ô²ÁÄ´À°¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¸«Ä¾¤¹»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë
¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÈÁê¸ß´ØÀÇ¡É¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç³ô¤¬²¼Íî¤·¤¿2025Ç¯3·îËö¤«¤é4·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÌó10¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î¤ÎÎ®Æ°À¸Ï³éÅù¤Ë¤è¤ë³ô²Á²¼Íî¤Î»þ¡¢7·îËö¤«¤é8·î5Æü¤Î´Ö¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï20¡óÄøÅÙ²¼Íî¤·¤¿¡£
Áê¾ì¤Î²¼Íî¤Ë²¿³ä¤ÎÅê»ñ²È¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¾¯¿ô°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¤ò³Ú´Ñ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÅÙ¡¢ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬Àè±Ô²½¤¹¤ëÅ¸³«¤Ê¤É¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
11·î¡¢AI´ØÏ¢¤Î³ô²Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë³ä¹â¤ÈÈ½ÃÇ¤·¶õÇä¤ê¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡¢ÃøÌ¾Åê»ñ²È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥µ¥¤¥ª¥ó¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Î³ô²Á²¼Íî¤ËÅÒ¤±¤¿¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê¤È°Û¤Ê¤ê³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂ»¼º¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡È¥¢¥ë¥±¥´¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÊÑ²½¤À¡£Åö»þ¡¢¥ß¡¼¥à³ô¤Î³ô²ÁµÞÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ë¡¦¥Õ¥¢¥ó»á¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï2Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¢¥ó»á¤È¼è°ú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢Æü²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤âµð³Û¤ÎÂ»¼º¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£
SBG¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢³ôÇäµÑ¡¢ÊÆ¶âÍ»µ¡´Ø¥È¥Ã¥×¤Î·Ù¾â¡¢¤½¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î½Ð¸½¤ÏÁê¾ìÊÑÄ´¤ÎÁ°¤Ö¤ì¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤âµ¡´ØÅê»ñ²È¤â¡¢¼«¿È¤Î¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥¯¤¬²áÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÏÁê±þ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
----------
¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ê¤Þ¤«¤Ù¡¦¤¢¤¤ª¡Ë
Â¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á¼Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò½Ð¸þ¡£¤ß¤º¤ÛÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¢¿®½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø ¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ë