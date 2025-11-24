¥É·³º¸ÏÓ¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¡ÈÂç¶â¡É¡¡67»î¹çÅÐÈÄ¤ÇÄ¶¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÎÌöÆ°¡¢Èþ¿ÍÈà½÷¤Èº§Ìó¤â
67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏºÇÄãÇ¯Êð¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥ä¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢26ºÐ¤Îº£µ¨¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·67»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾Þ¶â¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇÄãÇ¯Êð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÇ¯Êð¤ËÇ÷¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤º¡¢¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¡£º£µ¨¤Ï3·î¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¾Þ¶â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ºòÇ¯¥Á¡¼¥à¤Ï4650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó71²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Áª¼ê¤é¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£Ê¬ÇÛ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¡¢¶áÇ¯¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ç¤ÏËþ³Û¤Ê¤é50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7670Ëü±ß¡ËÁ°¸å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÄãÊÝ¾Ú¤ÎÇ¯Êð76Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯1700Ëü±ß¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£50Ëü¥É¥ë¤ÎÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯Êð¤Î7³äÄøÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¼é¸î¿À¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿º¸ÏÓ¡£22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çº§Ìó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È½¼¼Â¡É¤Î¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë