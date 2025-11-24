広島の新井良太コーチ、昨年にフリーアナウンサーと結婚

広島の新井良太打撃コーチが24日、42歳にして第1子の長男が誕生したことを自身のインスタグラムで報告した。来季からは1軍の打撃コーチとして実兄の監督を支えることが決まっており、新たな家族の存在が励みになりそうだ。

生まれたばかりの長男の小さな手の写真を投稿。「この度、第一子が誕生しました。男の子です」と発表。「元気に産んでくれた妻に感謝の気持ちと尊敬の気持ちでいっぱいです！ これからも変わらず精進して参ります。引き続き宜しくお願い致します」と喜びの思いを綴った。

新井コーチは2024年5月に広島でフリーアナウンサーとして活動している河村綾奈さんとの結婚を発表していた。河村さんもインスタグラムに「先日、元気な男の子を出産いたしました。しっかり飲んでしっかり泣いてしっかり寝て、現在すくすく（ぷくぷく）成長中です」と投稿した。

現役時代は中日と阪神でプレーし、通算40本塁打を放った。引退後は阪神のコーチを経て、2023年からは地元の広島で、同年に就任した新井貴浩監督の下で2軍打撃コーチを務めてきた。来季からは1軍で、兄と同じ現場で戦うことになる。（Full-Count編集部）