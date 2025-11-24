¡È´ÆÆÄ¡¦¾¾°æ½¨´î¡É¤ËOB´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¡ÄËÜ¿Í¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡¡ÌÀ¤«¤¹¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¡Öº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É
¡¡Ã¯¤â¤¬´üÂÔ¤¹¤ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë¡¢´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£µð¿ÍOB¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯OB¤Î¹â¶¶¾°À®»á¤ÏVTR½Ð±é¡£¾¾°æ»á¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î´ÆÆÄ¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¼¤Ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°½é¤ÎÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ò¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡×¤ÈÊÖÅú¡£µð¿Í¤Î¸½ÌòÁª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤é¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë°¤Éô¿µÇ·½õ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÏÃ¤»¤Ð³§¤µ¤ó¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Î´ÆÆÄÁü¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡Æ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Íè¤Î½¢Ç¤¤ò´üÂÔ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤¿¤ÓÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1²óÊ¹¤¯¤Î¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡£¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ìµð¿Í°¦¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¶¯¤¤´ÆÆÄÂÔË¾ÏÀ¡£¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¸°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸µÆ±Î½¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë