¡ÈÆüËÜ¤Î°ïÉÊ¡É¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤À¡×¡¡¥É·³FAÌî¼ê¤¬ÆÍÁ³Êó¹ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤òËþµÊ
¥í¥Ï¥¹¤¬¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤òÅê¹Æ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£¡ÖBest in the World¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJM Baseball¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖDugout Discussions With Chris Rose¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢»ä¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÌîµåÁª¼ê¤À¤«¤é¡¢¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Î¸å¤Ê¤ó¤«¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ò1¡¢2ÇÕ°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥í¥Ï¥¹¤Î°¦¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¸å¤Ë¤Ïç½Éô¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë°¦¤Ï·òºß¡£¥Ó¡¼¥ë¤òÈ¾Ê¬°û¤ó¤À¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖBest in the World¡×¤ÈÆüËÜ»º¤Î°ìÉÊ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë