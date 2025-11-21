＜出産1週間前にハワイ？＞「行かないで！」正直な気持ちを伝えた私。旦那の反応は…？【後編まんが】
私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。しかし旦那の妹アイカちゃんが、出産予定日の1週間前にハワイ挙式をすることに！ 旦那は私に何の相談もなしに息子たちを連れて行くことを決め、現地に4泊もするそうです。私は部外者なので黙っていますが、出産そっちのけで浮かれている様子にモヤモヤが募ります。母から「自分の気持ちを伝えるべき」と言われ、私は旦那に話を切り出しました。
私がズバリ「行ってほしくない」と伝えると、旦那はとても驚いた顔をしていました。私がずっと黙っていたから、そんな本音にまったく気付いていなかったのでしょう。旦那はしばらく悩んだ後、キャンセルという言葉を口にしました。
私が気持ちを伝えると、意外にも素直に受け入れてくれた旦那。さんざん悩んで、なんと「ハワイ行きはあきらめる」とまで言い出しました。だから私も快く送り出すことができたのです。出産当日は実家の母に付き添ってもらいました。
結局私は、旦那の思いやりのなさにモヤモヤしていたのです。勝手にハワイ行きを決められて、私のことをそっちのけで盛り上がって……。私やお腹の赤ちゃんのことをないがしろにされたようで悲しかったのかもしれません。私が気持ちを正直に伝えたことで、ようやく旦那も自分があまりにも無神経だったと気付いてくれました。
その後ハワイに行ってきた旦那や息子たちは、私へのお土産をどっさり買ってきてくれました。義両親やアイカちゃんも、わざわざ現地で探した可愛いベビーグッズを贈ってくれました。3人目の赤ちゃんはこうしてみんなに祝福してもらいながら、無事に誕生したのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
