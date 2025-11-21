渡辺美奈代、イルミ前で“冬のシミラー夫婦コーデ”披露
歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを更新。イルミネーションを背景にした“夫婦ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほかブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は『夫婦ショット』と題してブログを更新。煌びやかなイルミネーションが輝く夜の街をバックに、白のふわもこファーベストに黒のロングトップスを重ねた冬のあたたかコーデの渡辺と、黒のダウンジャケットに白のボトムスを合わせた夫のシミラーコーデで寄り添う仲良しショットを公開。夜空に煌めくイルミネーションが２人を包み、自然体で仲の良さが伝わるショットとなっている。
この投稿にファンから「とっても素敵」、「イルミネーションとご夫婦素敵」などの声が寄せられている。
