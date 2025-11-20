ロッテリア（東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」「ゼッテリア」が、サンエックス（東京都千代田区）の人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」を、12月19日から数量限定で発売します。

【画像】「クーポン券だけで元が取れちゃう！」→これがリラックマ×ロッテリア「福袋2026」の中身です！ 気になる「コラボ限定ぬいぐるみ」のビジュアルも！

購入は1人につき3個まで

今回の福袋のセット内容は、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした、手乗りサイズの「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」、中に紙などを入れると色や柄が透けて模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストを楽しめる「壁掛けカレンダー」、4種類のデザインがあしらわれたキューブ型の「BOXティッシュ」、全国のロッテリアとゼッテリアで使える「お食事クーポン4800円分（200円引きクーポン24枚）」。価格は4900円（税込み）です。

なお、「お食事クーポン」の有効期限は2026年6月30日まで。税込み200円以上の1会計につき、何枚でも使えます。

購入は1人につき3個まで。全国のロッテリア（139店舗）、ゼッテリア（136店舗）で販売されます（どちらも一部店舗を除く）。数量限定につき、なくなり次第終了です。