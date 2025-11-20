ニッチェ江上、子供の七五三晴れ姿に感動＆家族記念写真公開
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が20日、オフィシャルブログを更新。子どもたちの七五三が無事に終わったことを報告するとともに記念ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
この日、江上は『どうか健やかに。。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「七五三終わりましたー！！」と切り出し、「終わって何日もたっているのに、仕事が詰まっていて、中々ブログ更新できず」と多忙だった近況を報告。今回もお宮参りの時と同様、カメラマンの友人が撮影してくれたといい「本当に良い写真ばかりで感動」とつづった。
当日は島根から“ばぁば”も駆けつけ、家族全員で子どもたちの晴れ姿をお祝い。「一生の記念になりました！！！！本当にありがとうー」と感謝を述べ、鳥居をバッグに渋みのあるブラウンの袴に白・黒・緑の柄羽織を合わせた長男の凛々しい姿、真っ赤で可憐な着物を着こなす長女、スーツ姿の夫、黒のジャケットを羽織った江上、 黒いワンピースの“ばぁば”が並んだ家族の記念ショットを公開した。
長女の着物については、家族ぐるみで可愛がってくれている方の娘さんが昔着たものを借りたと説明し「真っ赤な置物がめちゃキュート」と絶賛。長男の袴については、何十着もある袴の中から自分で選んだという１着を着こなし「かっこいい〜 センスバッチリ」と母として喜びをつづった。
また、草履は履いてくれないと予想し子どもたちはスニーカーで参加したことも明かし「NG写真もいっぱいあって、これもまた記念」と笑顔の絶えない七五三になったことを振り返った。
「２人の晴れ着姿を見たい」とお世話になっている人たちも子どもたちの晴れ姿を見に訪れたといい「みんなに支えてもらって今の家族のかたちがあるのだなと、ジーンとしてしまいました」としみじみ。夜には、家族で七五三のお祝いとして食事会を開き「感謝してもしきれない！！！！」と豪華なお刺身の盛り合わせを用意してくれた店へ感謝の言葉を記した。
最後に「とっちゃんさっちゃん、七五三おめでとう これからもどうか健やかに」と子どもたちへの愛情あふれるメッセージでブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛いすぎる」、「とても可愛い」、「素敵なお写真」、「健やかに家族仲良く健やかにお過ごし下さいね」、「とっちゃん、さっちゃん七五三おめでとうございます」、「二人とも素敵」、「いい思い出のページになりましたね」、「とてもお似合い」、「ずーとブログ見てたのでこんなに成長した2人の姿をみて感激」、「とっちゃんの袴めちゃくちゃ高級感あってかっこいい！！！」、「さっちゃんなんてこの間まで赤ちゃんだったのに大きくなりましたよね〜しみじみ」、「とっちゃん凛々しくさっちゃん可愛い」、「ますます楽しみですね」、「また１つ素敵な思い出が増えましたね」、「みんなが支えてくれるホントえのさんの人柄だと思います」、「素敵な家族」などの声が相次いでいる。
