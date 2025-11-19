『ラブキャッチャージャパン２』の裏話＆その後を公開！
“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン２』（全８話）は、参加者のその後や恋愛心理戦８日間に迫った限定コンテンツを「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」にて配信した。
第３弾では「掟破りの全員集合！裏話・ダメ出し言いたい放題スペシャル」と題し、半年ぶりに集まったメンバーが本音でぶつかり合う特別企画をお届け。MCにはレインボー・池田と紅しょうが・稲田が登場し、今だからこそ語れる裏話や問いただしたいことを披露。
稲田は本編の第３話を振り返り、男性参加者が相関図を作って作戦会議をする姿について「こんな恋愛リアリティーショー見たことない」とコメント。また、マネーキャッチャー（賞金目当て）で参加していたいぶきがまさおと共に皆の正体を予想していたシーンを「怖いシーンやったな」と回顧。さらに、最終話でうららとカップル成立となったまさおは「（うららとかいりが海辺でキスをしていたことを）オンエアを見るまで知らなかった」と告白。本編でも大盛り上がりとなったふたりのキスの裏話も飛び出し、スタジオは驚きの連続。うららが「（ラブラインを）一票も入れてなかったので、かいりの顔が悲しそうで……」と話すと池田も「年上女性と恋愛する時、俺も悲しそうな顔するもん」と自身の経験を交えて話し、スタジオは笑いに包まれた。
また、スタジオではためくにの話題に。池田は楽屋にて稲田から「ためくにのことが、好きかもしれない」と告白されていたことを吐露。これに対して稲田は「言わんといてほしい」と切望。「めっちゃポンコツなところが可愛い」と語る稲田にスタジオも笑いが。
本編では描かれなかった裏話をはじめ、最終話でカップルとなったうららとまさおのその後にも迫る特別企画となっている。
■『ラブキャッチャージャパン２』とは
本番組では“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送り、参加者たちは事前に“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン２』では前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。スタジオMCは見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあ。今シーズンでは石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加している。
