【ディズニーストア】クリスマスツリーや店内装飾スタート！ Winter Shiny Colorも登場
羽田空港に登場するオリジナルクリスマスツリーやこの時期だけのキャンペーンなど盛りだくさん。一年に一度のスペシャルなクリスマスシーズンを彩るイベントが、ディズニーストアで12月1日（月）から実施される。ふんわりきらきら素材とパステルカラーが冬らしさ満点のぬいぐるみシリーズも登場する。
＞＞＞店内装飾イメージや「Winter Shiny Color」をチェック！（写真9点）
ディズニーストアでは、クリスマスの魔法を届ける様々なイベントが12月1日（月）より実施される。今年のクリスマスはディズニーの仲間たちがサンタクロースに大変身。クリスマスをより楽しむためのコンテンツがお届けされる。
羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイスには、ディズニーストアのオリジナルクリスマスツリーが登場。ツリーには、発売中の「DISNEY CHRISTMAS」コレクションより、アイシングクッキーをイメージしたぬいぐるみキーホルダーと同じデザインのオーナメントが飾られているのも見どころ。
さらに、ツリーを背景にしたAR体験をSNS投稿すると、12月9日（火）から同会場にて開催予定のディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」にて数量限定のクリスマスカードがプレゼントされる。ご家族や大切な方との思い出づくりに、ぜひお楽しみを。
また、ディズニーストアクラブでは、心温まるメッセージを送ることができるデジタルクリスマスカードが12月1日（月）より登場。クリスマスまでの毎週月曜に、新しいデザインが順次公開される。SNSでシェアしたり、大切な人に送ったりして笑顔あふれるクリスマスを楽しもう。
さらに、12月8日（月）からはディズニーストアクラブメンバー限定で、デジタルクリスマスカードを店舗キャストに見せると、スペシャルデザインのクリスマスカードが先着でプレゼントされる。
そしてディズニーストア公式Xアカウント (＠Disneystorejp) にて、1年間の感謝を込めて、抽選でディズニーストアアイテムがお届けされるキャンペーンを実施。こちらの詳細は後日ニュースページを確認を。
さらにディズニーストア一部店舗では、12月25日（木）までの期間限定で、クリスマスをテーマにした特別な店内装飾が展開される。ディズニーフラッグシップ東京には、ここでしか出会えない隠れミッキーも。ぜひ店内で探してみて。
最後に、オーロラのようにきらきら輝く糸を織り込んだ生地で仕立てた、冬にぴったりのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが今年も登場する。
ラインナップは、ドナルドダック、プーさん、イーヨー、スティッチ、ディズニー マリー、ペリーの全6種類。
淡いブルーやピンク、ホワイトのカラーリングが冬らしい透明感を演出。手袋やマフラー、ニット帽に身を包んだキャラクターたちの姿は、見ているだけで心がほっとする可愛さだ。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＞＞＞店内装飾イメージや「Winter Shiny Color」をチェック！（写真9点）
ディズニーストアでは、クリスマスの魔法を届ける様々なイベントが12月1日（月）より実施される。今年のクリスマスはディズニーの仲間たちがサンタクロースに大変身。クリスマスをより楽しむためのコンテンツがお届けされる。
さらに、ツリーを背景にしたAR体験をSNS投稿すると、12月9日（火）から同会場にて開催予定のディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」にて数量限定のクリスマスカードがプレゼントされる。ご家族や大切な方との思い出づくりに、ぜひお楽しみを。
また、ディズニーストアクラブでは、心温まるメッセージを送ることができるデジタルクリスマスカードが12月1日（月）より登場。クリスマスまでの毎週月曜に、新しいデザインが順次公開される。SNSでシェアしたり、大切な人に送ったりして笑顔あふれるクリスマスを楽しもう。
さらに、12月8日（月）からはディズニーストアクラブメンバー限定で、デジタルクリスマスカードを店舗キャストに見せると、スペシャルデザインのクリスマスカードが先着でプレゼントされる。
そしてディズニーストア公式Xアカウント (＠Disneystorejp) にて、1年間の感謝を込めて、抽選でディズニーストアアイテムがお届けされるキャンペーンを実施。こちらの詳細は後日ニュースページを確認を。
さらにディズニーストア一部店舗では、12月25日（木）までの期間限定で、クリスマスをテーマにした特別な店内装飾が展開される。ディズニーフラッグシップ東京には、ここでしか出会えない隠れミッキーも。ぜひ店内で探してみて。
最後に、オーロラのようにきらきら輝く糸を織り込んだ生地で仕立てた、冬にぴったりのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが今年も登場する。
ラインナップは、ドナルドダック、プーさん、イーヨー、スティッチ、ディズニー マリー、ペリーの全6種類。
淡いブルーやピンク、ホワイトのカラーリングが冬らしい透明感を演出。手袋やマフラー、ニット帽に身を包んだキャラクターたちの姿は、見ているだけで心がほっとする可愛さだ。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.