Image: Shutterstock.com

来年からiPhone発売サイクルが加速！

Apple（アップル）の的中率の高いリーク情報をゲットすることで有名なマーク・ガーマン氏が、今後のリリース予定に関する予測を発表しました。一番大きく変わるのは発売スケジュールで、それは主力製品をさらに強化するためのようです。

ガーマン氏は、2025年までの数年間、Appleは毎年秋にiPhone（2つのProモデルと2つの中位モデル）をリリースし、低価格モデルを追加することもあったと述べています。2026年には、より速く、より継続的なiPhoneのリリースサイクルという、今後長期にわたって続く変化が訪れると述べています。

2026年の秋には、最上位モデルであるiPhone 18 Pro、Pro Max、そして長らく噂されてきた折りたたみ式iPhoneの3機種が登場するとガーマン氏は予測しています。そしてそのリリースに続く形で、2027年の春には非ProモデルのiPhone 18、18e、そしておそらく新しいiPhone Airが発売される見込みとのことです。

このような段階的かつ多様性のあるiPhoneのリリースパターンは、今後何年も続くとガーマン氏は考えているようです。

折りたたみiPhoneなど新形状モデルが登場

2026年の折りたたみ式 iPhone（正式発表はまだ！）は、Appleファンにとって大きな衝撃になると予想されています。これまでとはまったく違う形状、折り目のないデザイン、Face IDではなくちょっと懐かしいTouch IDへの回帰、そしてストリーミングにぴったりの大画面などが期待されています。

2027年には「iPhone 20」投入か

しかし、2027年にはまた別の大きな変化が訪れるとも報じられています。2027年春リリースのすぐ半年後の秋リリースで、「iPhone 20」（誕生20周年の「20」だとの噂です）と呼んでいた新モデルを投入するだろうとガーマン氏は述べています。このiPhoneは「曲面ガラス」スクリーンを搭載するとされていて、丸みを帯びたエッジ、画像が側面まで途切れなく広がるベゼルレスデザインになるとのこと。ガーマン氏が述べているイメージを実際に表したファンアートがこちら。

発売時期の分散で収益安定化

重要なのは、これらの製品の噂そのものよりも、リリース計画のほう。いつも最新モデル買う人たちは、 新しいのを買ったらたった半年でまたすぐ新しい目玉商品が出てくるので、また買い替えなきゃいけないんでしょうか。

秋に発表が集中するこれまでのリリース計画では、Appleは年間を通して収益を分散させる機会が少なかったとガーマン氏は述べています。新しいリリース計画により、Appleの社員や委託先工場の従業員にとっても負担が軽減されるかもしれませんね。

また、この戦略は「高級モデルと低価格モデルが互いのマーケティングを食い合うのを防ぐ」効果もあるとガーマン氏は指摘しています。