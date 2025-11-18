¥ª¥Õ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡ÈµÈÊó¡É¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡×¡¡»øJ22ºÐ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»ö¼Â¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ö¤¹¤´¤¤¤ï¡×
¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¡¢6·î¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î³èÌö¤«¤é2Æü¸å¡¢¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬18Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£6·î2Æü¤ËÆþÀÒ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¸å¤«¤éÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯6·î2Æü¤Ë³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÌîµå¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µåÃÄÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤Èµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£½øÈ×¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿6·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨.441¡¢OPS1.107¤ÈÂçÇúÈ¯¡£7·î¤È8·î¤â·î´ÖÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢º£·î15¡¢16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë¤âÈ´Å§¡£2Àï¤È¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢2Àï¹ç·×¤Ç3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ2»Í»àµå¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö°¦¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ï¤¡¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¶¦¤Ë¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö·ëº§¸å¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®ÀÓ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤È·ëº§¤òµ¡¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËÆþÀÒ¤·¤Æ¤«¤éÀ®ÀÓ¿¤Ð¤·¤Æ»ø½Ð¤Æ·ëº§È¯É½¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤Ê¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¡×¡Ö´Á¤ÎÃæ¤Î´Á¤¹¤®¤ë¤¼À¾Àî»Ë¾Ì¡×¤Ê¤É¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â³åºÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë