¥É·³¤Î¡È¹¥È½ÃÇ¡É¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¾Î»¿¡¡10ÆüÁ°¤ÎÈ¯É½¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»×ÏÇ¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤¿¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î´Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼êÆ±»Î¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î1ÂÐ1¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¬¥ÕÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹Åê¼ê¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤22ºÐ¥¬¥Õ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥í¥ó¥È¤Î»×ÏÇ¤ò»ØÅ¦¡£¹¥È½ÃÇ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄÈ¯É½Ä¾¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ëµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î40¿ÍÏÈ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï²¿¤«¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÈà¤é¤Ï¡ÊÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡Ë¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë40¿ÍÏÈ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÎÊü½Ð¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë5¥É¥é¥Õ¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡ËÅìÉô»þ´Ö¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Çº£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡£²¾¤Ë¥ë¡¼¥ë5¥É¥é¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤»¤º¡¢¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡È¸«ÊÖ¤ê¡É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áª¼êÆ±»Î¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÎ¢¤ËÎ¾µåÃÄ¤ÎÀïÎ¬¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥¬¥Õ¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È9½äÌÜ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£125²ó1/3¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨4.66¡¢123Ã¥»°¿¶¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ïº£µ¨1A¡¢2A¡¢3A¤Î3³¬µé¤Ç¥×¥ì¡¼¡£·×48»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.73¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤â¡¢¥¬¥ÕÆ±ÍÍ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ì¤ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë