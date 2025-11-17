【はなまるおばけ】コラボタクシーが期間限定で登場！ マスコットも同乗しプレゼントも！
サンリオの人気キャラクター『はなまるおばけ』のコラボ企画「はなまるおばけタクシー」が展開。タクシーアプリ「S.RIDE（R）」で指定配車が可能なラッピング車両50台が、2025年11月17日（月）〜11月30日（日）の2週間限定で都内（東京都内23区・武蔵野／三鷹地区）を走行する。
＞＞＞「はなまるおばけタクシー」をチェック！（写真12点）
2023年にデビューしたサンリオのキャラクター『はなまるおばけ』は、今日もがんばった ”あなた” にハナマルをくれる不思議なおばけ。おばけたちはあなたの知らない間に現れて、日々のがんばりや努力をそっと褒めてくれる。
本企画では、『はなまるおばけ』からタクシーの移動時間中に少しでも、気持ちが明るくなる・癒されるような移動体験を提供。車内ではキャラクターによる明るさをもたらすような視聴コンテンツや装飾ラッピングを展開し、タクシーを「移動する癒しの空間」に変えることで忙しい毎日を過ごす皆様に癒しをお届けする。
11月23日（日）の「勤労感謝の日」は、毎日の食卓に感謝をしつつ、周りの人たちとも日々のがんばりをお互いに感謝する日。そんな「勤労感謝の日」にちなんで、忙しい毎日を過ごす都心のビジネスパーソンに『はなまるおばけ』から日々のがんばりをねぎらう ”ハナマル” を届けられたらという想いから、タクシーアプリ「S.RIDE（R）（エスライド）」およびタクシーサイネージメディア「GROWTH」と『はなまるおばけ』のコラボレーション企画が誕生した。
企画の内容を紹介。
『はなまるおばけ』のオリジナルデザインで外装をラッピングした特別車両50台（フルラッピング車両1台・ラッピング車両49台）が都内を走行。1台限定のフルラッピング車両は、『はなまるおばけ』のキーカラーのイエローをベースに、自然と元気に明るい気持ちになれるような特別な空間として内装もデザインしている。
またラッピング車両50台すべての車内に『はなまるおばけ』の” まるまる” のマスコットを設置。乗車すると、 ”まるまる” のマスコットと一緒に移動ができる癒しの時間を楽しめる。
走行期間中、「はなまるおばけタクシー」は、タクシーアプリ「S.RIDE（R）」で指定配車が可能。アプリを立ち上げた後、配車画面右上に表示される『はなまるおばけ』のアイコンを選択すると「はなまるおばけタクシー」に関する詳細ページに遷移する。詳細ページをスクロールすると、画面下部に「はなまるおばけタクシー」を呼ぶ画面が表示される。フルラッピング車両の指定配車はできないのでご注意を。
そしてラッピング車両50台のいずれかに乗車した方限定で、毎日がんばっている方へのご褒美として『はなまるおばけ』のオリジナルキャンディをプレゼント。また、フルラッピング車両に乗車した方には記念として、「はなまるおばけタクシー」の乗車証もプレゼントされる。
さらに、都内1万1500台のタクシーと連携したタクシーサイネージメディア「GROWTH」において、移動時間の情報番組『HEADLIGHT』と『はなまるおばけ』のコラボレーション映像『はなまるおばけのはなまるニュース』が2025年11月17日（月）〜12月14日（日）の4週間、放映される。番組MCの森香澄と『はなまるおばけ』の ”まるまる” が共演し、思わずほっこりする ”ハナマル” なニュース・エピソードを紹介するコーナーをお届けすることで、気持ちが明るくなる・癒されるような視聴コンテンツが提供される。
11月13日（木）の午前には、都内某所にて「はなまるおばけタクシー」出発式が開催。 ”まるまる”と、国際自動車・大和自動車交通のドライバー2名が登場。「毎日安全運転を心がけながらがんばっているお二人に ”まるまる” から ”ハナマル” の贈呈や、若手ドライバー2名から「乗ってくださる方が少しでも笑顔になれるよう、安全で心地よい時間を届けたいと思います」等の本企画に関する期待のコメントもあり、会場は温かな空気に包まれた。
サンリオ公式YouTubeでは、『はなまるおばけ』の ”まるまる” が、大和自動車交通・国際自動車の営業所に潜入。若手ドライバーにインタビューを行い、日々の安全・快適な運転への努力や頑張りに対して、 ”ハナマル” を届けるスペシャルムービーが11月17日（月）の12：00より公開される。
都内でタクシーを利用する際は、「はなまるおばけタクシー」を利用してみては。
