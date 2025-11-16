外気の乾燥や夏のダメージが重なり、肌のバリア機能が乱れやすい秋は、スキンケアの見直しどき。今回は、美容コーディネーター弓気田（ゆげた）みずほさんに、最新のおすすめ化粧水と美容液をピックアップしていただきました。毎日の化粧水や美容液をアップデートすることで、乾燥やくすみなどの悩みを先回りケアしましょう。

秋の始まりこそ、最新化粧水で基礎ケアの見直しを

外気が乾燥し始めると、ゆらぎやすくなる大人の肌。「毎日使う化粧水を見直したい…」そう感じるタイミングで、定評のあるブランドが新たな顔ぶれとなって登場。保湿成分に加え、研究を重ねた成分で頼もしい手応えを実感して！

●過酷な乾燥環境に負けない肌を育む1本

〈左〉ライスパワーNo.7などの保湿成分で、乾燥に負けない肌に強化。

・ONE BY KOSÉ セラムヴェール ローション 180ml ￥3300 ※価格は編集部調べ（コーセー）

●コラーゲン研究のさらなる進化でハリ・ツヤアップ！

〈中〉ゆるぎないハリ肌のために「コラジェネシス」を新配合して進化。乾燥小ジワ、たるみ毛穴もケアして理想の肌へ。

・エリクシール リフトモイスト ローション みずみずしいタイプ ba〈医薬部外品〉170ml

￥3410 ※価格は編集部調べ（エリクシール）

●美白＆乾燥ケアで夏のダメージをリセット

〈右〉新美容成分でシミを防ぎ、保湿力をアップ。

・デルメッド プレミアム ローション〈医薬部外品〉120ml ￥3850（三省製薬）

敏感肌にも使える進化系美容液が見逃せない！

くすみや乾燥、代謝に着目した処方など、進化したテクノロジーで敏感肌を優しくケアするだけにとどまらない、肌に結果を残す実力派が勢ぞろい。肌の基礎力を底上げするから、使うほどにゆらぎにくい肌を実現します。

●しっとり質感でシミをじっくりケア

〈左〉ミルク状のエッセンスが、肌荒れやシミをケア。

・ミノン アミノモイスト ブライトニング モイストエッセンス〈医薬部外品〉30g ￥2970 ※価格は編集部調べ（第一三共ヘルスケア）

●優しさと効果を両立した攻めの一滴でハリ肌へ

〈中〉温泉水をベースにハリと透明感を導く成分を配合。

・アベンヌC＋ラディアンス セラム 30ml ￥6600 ※価格は編集部調べ（ピエール ファーブル ジャポン）

●泡のセラミドケアでくすみ肌をパッと明るく

〈右〉濃密炭酸泡により角層深くまで「潤い成分」を届けて、肌を明るくなめらかに。

・キュレル 潤浸保湿 泡美容液〈医薬部外品〉120g ￥3850 ※価格は編集部調べ（花王）