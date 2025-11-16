ロバーツ監督がレッズに移籍するロートベットと再会

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が再会した“相手”にファンが胸を熱くした。ロバーツ監督は15日（日本時間16日）、サイン会イベントに参加。そこで今季終盤に捕手としてチームを支えたベン・ロートベット捕手と笑顔でハグを交わした。オフにレッズへの移籍が決まった28歳と指揮官の再会を、日米ファンは感慨深く見守った。

ロバーツ監督とロートベットは、ロサンゼルス近郊のショッピングモールで行われたサイン会に参加。12日（同13日）にウェーバーを経てレッズ移籍が決まったロートベットは、ドジャースファンとの交流を楽しんだ。ロバーツ監督はロートベットを見つけると「相棒よ、元気だった？」と歩み寄り、がっちり抱擁すると「会えて嬉しいよ。家族はどう？」と語りかけ再会を喜んだ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）で再会シーンの動画を公開。「（ロートベットは）来シーズン、レッズで（野球人生の）新たな章をスタートさせるが、彼がドジャースで過ごした時間は永遠に私たちの心に刻まれる」とコメントを添えて、来季を新天地で迎えるロートベットにエールを送った。

ド軍退団から3日後、イベントに姿を見せたロートベットにファンも反応。SNSには「ロートベットの活躍なしにチャンピオンはなかった」「永遠にチャンピオンとして記憶されるだろう」「恋しくなる」「これを見ていると心が締め付けられる」「ほんとにお別れなんだね…」「もう青いもの着られないのが寂しいけど、レッズで頑張って」などと惜別コメントが寄せられていた。

28歳のロートベットは7月末のトレードでレイズから加入。移籍後は18試合出場で打率.224、1本塁打、4打点。正捕手ウィル・スミスが負傷した9月以降に存在感を発揮し、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した。（Full-Count編集部）