ヒプステの公演をABEMA PPVにて独占生放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称・ヒプステ）のライブツアー「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Division Jam Tour》vol.１」（以下、「ヒプステ《Division Jam Tour》vol.１」）の11月21日(金)19時公演を「ABEMA PPV」にて独占生放送する。
ヒプステは、社会現象を巻き起こしている人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称・ヒプマイ）の舞台化シリーズ。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。
全国各地を巡るライブツアーである「ヒプステ《Division Jam Tour》」vol.１は横浜・大阪・札幌の３都市で開催され、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、ハチオウジ・ディビジョン“WESTEND-MAFIA”、ディビジョン･ダンス･バトル“D.D.B”が出演。「ABEMA」では、KT Zepp Yokohama11月21日（金）19時公演を独占生放送。
なお、本公演はABEMA PPVにて11月12日（水）18時よりチケット販売を開始。１週間のアーカイブ視聴付きチケットは3,700 円、２週間のアーカイブ視聴付きチケットは4,500円（ともに税込）で購入・視聴可能。さらに、キャッシュバックキャンペーンの実施も決定。本公演の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVのチケットを購入した上で対象条件を満たすと700円をキャッシュバック。詳しくはキャンペーンページをチェック。
(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
