¿·°æ¹¨¾»»á¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡×
¡¡Êá¼ê3ÏÈ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë11-4¤Ç²÷¾¡¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë4Êá¼êÁ´°÷¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÈËÜÀï¡É¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Êºå¿À¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿Á¾Ã«Î¶Ê¿Åê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò3²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤È¹¥¥ê¡¼¥É¡£·ÑÅê¤ËÆþ¤Ã¤¿4²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ6²ó¤«¤é¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï3Åê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ4²ó1¼ºÅÀ¡£8²ó¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼ÍªÊ¿Êá¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Ï3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¤ËÂåÂÇ¤Çº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤Î²ó¤ÎÆ±ÅÀ·à¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤ÏÃæÂ¼¤ÎÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿5²ó¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤â¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¸å¤ËÊá¼ê¤ò3¿Í¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÄÌ»»2038°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°úÂà¸å¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¹Åç¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¿·°æ¹¨¾»»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤à¤Ê¤¯Ã¯¤«¤¬³°¤ì¤ë¡×¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¡×
¡¡ºäËÜ¤Ïº£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤±¤ó°ú¡£¼ã·î¤Ï2021Ç¯¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°æ»á¤Ï¡Ö¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡£¼ã·î¤ÏÂÇ·â¤â¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç2021Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¡¢Á°²ó2023Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â·è¾¡¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ê¤É·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿35ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤·Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£´ßÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.293¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÇ·â¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾õ¶·¡£¡Ö¼é¤ê¤ÎÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÎÏ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ã¯¤«¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡Ö°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃ¯¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï´ÆÆÄ¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£Çº¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´°÷¤¬¹¥·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¡£·ã¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¶¥Áè¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë