身近な食材で簡単につくれる「ご自愛レシピ」を発信している、長谷川あかりさん。今回は、冬に食べたい「白菜」をたっぷり使ったレシピを教えてもらいました。今が旬の白菜は、鍋物に使うことが多いですが、じつはポトフにも合うんです！ 煮込むだけでうま味が爆発するあったかポトフは、寒い日の体にしみわたること間違いなしです。

※ この記事は『つくりたくなる日々レシピ』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

白菜がとろっとろ、幸せな香りに包まれる…

フタをあけた瞬間、昆布とバターが香る湯気をふわ〜っと浴びるのが大好き、と長谷川さん。とにかく簡単で、優しい素材の味に心も体も大満足です。

白菜をたっぷり食べられるから、野菜不足を感じたときにも、寒い日にも、何度でもつくりたくなる一品です。

●昆布バターポトフ

【材料（2人分）】

白菜 1／4個（300g）

ジャガイモ 大1個 ※煮崩れるのが苦手な方はメークインで。私は少し煮崩れるくらいが好きなので、男爵を使っています。

A［昆布約5×10cm（5g） バター10g 水500mL 料理酒50mL 塩小さじ1／2］

ウインナー 4〜6本

練り辛子 適量



【つくり方】

（1） 白菜はよく洗い、根元の芯を除く。ジャガイモは皮をむいて2〜4等分に切る。

（2） 深めのフライパンに（1）、Aを入れ、強火にかける。沸騰したらフタをし、弱火〜弱めの中火で20分煮込む。

（3） ウインナーを加え、フタをして弱火でさらに5分煮る。

（4） 器に盛り、辛子を添える。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう