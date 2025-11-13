バンダが感謝「ムーキーが主催するパーティは素晴らしい」

ワールドシリーズを連覇したドジャースは、今年もムーキー・ベッツ内野手の自宅で豪華なホームパーティを行った。ロサンゼルスで行われた優勝記念パレード後に、選手やその家族らが招かれて楽しいひとときを過ごした。SNSなどでその様子が公開されているが、昨年とは少し違ったようだ。

米メディア「オーダシー・スポーツ」のポッドキャスト番組「Baseball Isn’t Boring」に出演したアンソニー・バンダ投手が、「昨年は何人かが（自宅の）プールに飛び込んだ。今年はプールは台で覆われていた。ダンスをするための台で。あれは良かったし、粋だった。どちらのパーティもすばらしかった」と明かした。

このパーティは全てベッツによる“おもてなし”。32歳左腕は「ムーキーが主催するパーティは素晴らしい。レギュラーシーズンと、僕らが達成したことを称えるパーティで、驚くほど素晴らしかったし、最高だったし、楽しかった。大勢がとても楽しんだ。みんな笑っていて、ジョークを飛ばしあっていた。いい時間だった」と感謝した。（Full-Count編集部）