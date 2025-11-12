『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の公式SNSにて、渡辺翔太の収録後トークが公開。衣装姿が注目を集めている。

【動画】渡辺翔太の“美脚に視線集中！大反響の“坊ちゃん”コーデ

■渡辺翔太がシャツ×ショートパンツで魅せるクリーン＆キュートな装い

やす子とともに登場した渡辺は、白シャツに蝶ネクタイを合わせ、黒のショートパンツという装い。肩にはサスペンダーを掛け、足元は白ソックス×ローファーで爽やかに仕上げた。清潔感あふれるコーディネートに、程よく遊び心を効かせたスタイルが印象的だ。

11月13日の放送は「夢の1ダフルツアー in ユニクロ」。世界3位のユニクロのヒットの秘密に迫る。やす子は「めちゃくちゃ広くて、自分たちでセットを建てて動画を撮ってる場所があるんだとか、いろんなことが知れてびっくりしました」とコメントし、体全体を使って“U”ポーズ。

渡辺は思わず吹き出しつつ、「テレビ初潜入の部分もあるので、皆さんぜひ楽しみにしていてください」などとアピールした。

動画で注目を集めたのは、ショートパンツからのぞく渡辺の脚。ラインがまっすぐで、SNSでは「脚にしか目がいかない」「美脚すぎる」「脚の肌のきめ細かさが芸術」「脚細っ」「スタイル良すぎてびっくり」「坊っちゃましょっぴーかわいい」といった声が相次いでいる。

■渡辺翔太がユニクロに潜入！『この世界は1ダフル』予告映像

