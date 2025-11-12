渡辺翔太の膝上ショートパンツ×サスペンダー“坊ちゃん”コーデに「美脚すぎる」「脚細っ」「脚にしか目がいかない」と反響殺到！
『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の公式SNSにて、渡辺翔太の収録後トークが公開。衣装姿が注目を集めている。
【動画】渡辺翔太の“美脚に視線集中！大反響の“坊ちゃん”コーデ
■渡辺翔太がシャツ×ショートパンツで魅せるクリーン＆キュートな装い
やす子とともに登場した渡辺は、白シャツに蝶ネクタイを合わせ、黒のショートパンツという装い。肩にはサスペンダーを掛け、足元は白ソックス×ローファーで爽やかに仕上げた。清潔感あふれるコーディネートに、程よく遊び心を効かせたスタイルが印象的だ。
11月13日の放送は「夢の1ダフルツアー in ユニクロ」。世界3位のユニクロのヒットの秘密に迫る。やす子は「めちゃくちゃ広くて、自分たちでセットを建てて動画を撮ってる場所があるんだとか、いろんなことが知れてびっくりしました」とコメントし、体全体を使って“U”ポーズ。
渡辺は思わず吹き出しつつ、「テレビ初潜入の部分もあるので、皆さんぜひ楽しみにしていてください」などとアピールした。
動画で注目を集めたのは、ショートパンツからのぞく渡辺の脚。ラインがまっすぐで、SNSでは「脚にしか目がいかない」「美脚すぎる」「脚の肌のきめ細かさが芸術」「脚細っ」「スタイル良すぎてびっくり」「坊っちゃましょっぴーかわいい」といった声が相次いでいる。
■渡辺翔太がユニクロに潜入！『この世界は1ダフル』予告映像
Snow Man
関連記事をチェックする
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/